裁員｜企業要炒人　你將成目標？2類人較安全　高危不只合約員工

來美國科技重鎮矽谷大規模裁員，Google、Amazon、Snapchat及Apple等企業均出現資遣員工或凍結招聘的情形。Meta早前更有大規模裁員，影響人數超過1萬人。



在各企業人事凍結的狀態下，工作者們最好奇的是自己被裁員的風險，微軟前人力資源副總裁克里斯．威廉斯（Chris Williams）提及，自己也曾不得不解僱員工，儘管不同行業、部門的風險各異，但能根據職位列出裁員潮下「最安全」以及最首當其衝的 3 類員工：

裁員潮下，總有些人較安全，也有些人會首當其衝：（按圖了解）

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裁員期間最安全的 2 類型員工

1. 與公司主要營收直接相關的員工

工作內容越接近對公司有利可圖的專案，員工被解僱的風險就越低。當公司選擇縮減部分業務時，通常會轉向投入最賺錢的產品，對這類產品至關重要的員工失去工作的機會，可以說等同於整個公司失敗的風險。

2. 人資、財務人員

每當討論起被裁員的風險時，很多人會想到財務、設備或人力資源等人事服務領域。但在大多數公司中，這些領域的員工數量並不多，即使在經濟繁榮的時期也是如此，因此通常不會過度縮減。此外，人資人員在辭退的過程中非常重要；當企業的財務報表受到更嚴格的審查，通常也會需要財務人員。因此，這兩個領域的員工比較不會是公司裁員時首當其衝的類別。

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裁員潮首當其衝的 3 類型員工

1. 活動策劃與員工福利專員

豐厚的福利和津貼被視為經濟衰退時的奢侈品，公司財務緊縮時，首先會考慮削減這類支出，因此，負責策劃這類福利的人員通常面臨更高的裁員風險。

2. 從事新計劃的員工

在公司營運狀況良好的時候，自然有餘裕能開發新業務或跨足新領域；反之，如果公司遇到困難時，此類型新計劃最為脆弱，通常是最先被縮減的項目。

3. 約聘人員

風險最高的是約聘人員。許多公司聘僱這些員工的其中一個理由是為了因應緊急情況，希望在經濟低迷的情況下保持靈活性，因此，約聘人員通常是第一個離開的員工類型。

面對來勢洶洶的裁員潮，威廉斯也建議，無論面臨的風險大或小，所有人都應該持續更新自己的履歷，才能在需要的時候派上用場。他提醒，可以在檔案中加入一份個人成就的清單，有助於未來向潛在僱主介紹自己時，不會遺漏重要的經歷，並至少每個月更新一次，以確保自己對於這些事蹟仍記憶猶新。最後，記得妥善備份、保存個人成就清單與履歷，以備不時之需。

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