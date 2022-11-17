衰同事｜事事冇所謂　不找你來欺負才怪！改變辦公室命運要靠5招

編按：時下打工仔崇尚躺平、安靜離職，然而返工態度再是被動，也要明白有些上司、同事卻會主動挑釁甚至欺負你。不想成為人家攻擊的目標，大家便應參考以下5個建議，學懂怎樣成為一個「唔好蝦」的人！



1. 打鐵還需自身硬

你在職場，要麼業績強勁，要麼你的情商高，可以逢源一切。如果你拍馬屁水平很高，可以把拍馬屁的水平搞到極致，別人也不敢欺負你。職場上，別人最不敢欺負的人，一般都是情商高、又有技能的人。你在職場，你甚麼都沒有或不具備任何技能，又沒有進取心，別人不欺負你，欺負誰呢？

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2. 做人做事有原則，但你必須有維護你預設原則的能力和行為

別忘記了，你雖然有原則性，但你沒有能力和沒有行為表現去維護你的原則，你的原則在別人眼中是可以隨意破壞的。一次，一位職場人給老王講了一個案例：一位學法律的職場人，原則性很強，但領導很不喜歡她，最後被離職了……原因很簡單，她做事情太堅持原則了。

老王想説，堅持原則不是壞事，但原則的背後是你要理解和明白公司或老闆的意圖。比如你的領導為了趕項目工期，讓團隊加班，而這位姑娘堅持加班需要寫申請，領導簽字後才能加班，領導不簽字，不加班。原因是領導不簽字，沒有加班補貼。老王也反對在職場加班，但別忘記了，人在職場，能不加班嗎？

3. 懂人性，不被其他人牽着鼻子走

職場上，不管你多優秀，只要你被人牽着鼻子走，勢必躲不掉被欺負。別人欺負你不是因為你智商高，而是因為你不懂人性，不會從人性的角度來處理和解決問題。

人性就是欺負弱小的，巴結強大的。所以，不管你是弱小還是強大，不管你是有錢，還是沒錢，你的內心必須是強大的才行。因為內心的強大，可以容納很多的瑣事和委屈，比手中的錢更管用。錢，只能給你帶來些許自信，可是一旦你的自信被打擊後，你的消沉和萎靡，不是錢就能消除的。而擁有強大的內心，就完全不懼外界的打擊與摧殘，因為知識、技能和見識支撐起的你強大的內心。

4. 懂得反試探、反調查

不管是職場，還是社會，當你遇到他人時，對方總是在第一時間試探和調查你，這時你要進行反試探和反調查。比如你參加一個宴會，一個陌生人會根據你的穿戴和言談舉止來判斷是否和你交往。在和你交往之前，他們都會做一個試探性的動作。

第一個問題：「路上堵不堵車？」

第二問題：「您做甚麼行業？」

第三個問題：「一起喝一杯」



不要小看這三個問題，學問很大。第一個問題是通過了解你出行的下意識來判斷你的層次；第二個問題其實更簡單，就是通過你的行業來了解你是否對我有用；第三個問題才是真正社交的開始。但這裏還有兩個小問題：

1）你對我有益，咱們喝完酒繼續聊，事實上也是在試探你。

2）你對我無益，喝完酒後，我再找其他人。



老王建議，當你的社交場合遇到這樣的問題，你必須學會反試探和反調查。比如別人問你第一個問題後，你可以説「今天塞車有點嚴重。」然後就笑着説：「你來的時候，應該不會塞車」。當別人問你第二個問題時，你就説：「我做的行業不值得一説，不掙錢的行業。」然後再向對方提問：「您的行業是好行業，分享一下……」之後，你進入第三問題，就是喝酒，往下你懂的……

5. 別人對你瞭解得越多，就越喜歡欺負你；當你保持適當的神秘感時，別人想欺負你，都需要先試探你一下。

當被人試探性欺負你時，你必須在這個時候幹趴對方。那麼之後，任何人都不敢欺負你。

人在職場，千萬不要傻傻把自己的隱私或自己的事情都一股腦地告訴別人。你認為信任別人，就是知無不言言無不盡。但是，別人未必如你所願，絕大多數都是利用你的弱點拿捏你，欺負你。這時，你要做的就是：人在職場就要保持適當的交往距離，不把家事和共事攪合到一起。不要把同事當成知心好友。

職場上，你必須保持一種神秘感，這是最智慧的行為。有關自己的私事，你説得越多，你就越沒有隱私。當你沒有了神秘感，別人就會試着對你下手。因為人性就是欺軟怕硬。欺軟怕硬背後還有一層意思就是知道你的事情越多，你就相對易拿捏；瞭解你的事情越少，你就有距離感，別人輕易不敢針對你。畢竟誰也不知道你手裏的底牌。

寫在最後好了，今天的文章就用這句話結尾：人類的心理統統是這樣，而且，似乎永遠是這樣；越是得不到手的東西，就越想得到它，而且在實現這一願望的過程中所遇到的困難愈大，奮鬥的意志就越是堅強。

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