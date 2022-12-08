解僱｜處身大裁員時代　打工仔角色被動？一股新風氣已悄然掀起

整個2022年11月，科技職場風聲鶴唳；光是在美國，就有76,835人被裁員。在這個經濟萎靡、加上職場觀念的交叉來襲之下，許多職場關鍵字誕生了──先是「安靜離職」（Quiet quitting）、再來是「安靜藏私」（Quiet constraint），現在又有一股新潮流掀起，緩解員工的不安：「職涯緩衝」（Career cushioning）。



為甚麼會出現「職涯緩衝」心態？

Meta、亞馬遜、Twitter，裁員成為了這幾個月以來的頭條新聞，再加上經濟普遍不景氣，生活成本提升。這導致越來越多人們開始擔憂，甚至準備「B計劃」，唯恐下一個被裁員的就是自己。

而這時就是「職涯緩衝」這個概念的出現： 準備替代方案，更新自己的履歷和LinkedIn個人資料，同時建立人際管道，開始培養新的技能，為新的機會做準備 。

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為可能的風暴做準備，深怕下一個裁的就是自己

全球組織諮詢公司光輝國際（Korn Ferry）的高級客戶合夥人Mark Royal表示，「這有點像『大風吹』遊戲，員工不希望音樂停止時，因沒有『位子』而被抓到。」因此，雖然很有可能下一個被迫離職的就是自己，但員工還是希望能夠盡快找到下一份工作。

這種趨勢並不一定包括「積極的尋找新工作」，而是專注在建立自己的價值，讓自己更容易被記住 。除了解釋你的工作公司和內容之外，還要讓人們知道你能做甚麼、以及你帶來的價值是值得的。

但專家也表示，進行「職涯緩衝」的動機，也可能是想尋找更符合自己價值觀的職位。領導力培訓機構Next Pivot Point的執行長Julie Kratz就表示，「我認為這是因為，這些人在工作場所沒有歸屬感，或是沒有找到自己的工作的意義。」

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「職涯緩衝」同時，也可能「安靜離職」

「職涯緩衝」跟「安靜離職」可能會很相似，後者指的是「僅完成工作最低需求」的工作態度，而「職涯緩衝」的員工也可能會犧牲在原有工作崗位的付出和表現。職場專家認為，為了讓員工保持專注，公司應該盡可能讓裁員相關的資訊透明。

「在缺乏資訊的情況下，人會充滿恐懼，」Kratz說，「因此，如果你有要裁員，必須清楚你對裁員的期望是多少，如果沒有，就平息那些恐懼，尤其是在假期前，這樣你才能留住你的人才。」

公司領導者應該採取措施，確保重要的員工能夠留下。Royal指出，「領導人可以做出一些行動來建立信心，讓職員相信公司正在採取正確的行動，應對未來的挑戰，並為整個組織創造一個充滿希望的前景。」

如果前景不明，公司管理單位也應該承認，並想方設法讓留下來的員工在重組中獲益。「雖然『安靜離職』還未大規模流行，『職涯緩衝』也還沒有廣泛傳開，但領導者或管理者應該要認真對待這個信號，並思考他們可以透過關注一些核心參與、潛在因素，以及這些因素是怎麼發展的，來應對任何可能的離職，」Royal 補充道。

對於可能從事職涯緩衝的員工，不要忘記最好的選擇可能是也做好現有的工作。「當你在製定B計劃時，不要忘記保持A計劃，並努力提升你的價值，」Royal說，他建議員工還是要好好處理眼前的工作，才能展現價值並使自己難以被剔除或取代。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】