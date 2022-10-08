裁員｜半數CEO考慮半年內精簡人手　調查：這種員工將成被炒高危

一份調查顯示，全球多數企業行政總裁認為經濟衰退即將來臨，而且遲早會來臨；在美國，接受訪調的行政總裁中有超過半數表示，考慮在未來六個月內裁員。另一項調查指出，企業高層主管認為，裁員行動會先從遠距工作者「着手」。



《MarketWatch》網站報道，根據KPMG在10月4日公佈的企業領導人展望報告，在美國，十位行政總裁中有九位（91%）認為一年內經濟將陷入衰退；在全球，86%的行政總裁有相同看法。

這呼應如朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）等華爾街投資名人對經濟的預測看法。

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在美國，51%的行政總裁表示他們考慮在六個月內裁員；在全球，十位行政總裁中有八人秉持同樣的想法。

此外，喜歡在家遠距工作的人可要留意了，因為在職位存留的不確定性提高之際，遠距工作者可能發現，能在辦公室露臉，可能符合他們的最佳利益。

簡報軟體業者beautiful.ai對3,000名主管進行的調查顯示，60%受訪者「可能」或「極度可能」首先對遠距工作者裁員，另有20%尚未做決定，20%則表示裁員不太可能先針對遠距工作者。

當被問及預測公司未來三年的工作模式安排時，近半數的美國行政總裁（45%）表示會採取辦公室和遠距混合工作模式，三分之一（34%）表示仍會要求進入辦公室工作，20%表示會完全遠距。

全球的行政總裁顯然更傾向偏好員工進辦公室工作。65%的人表示實際出勤是理想的，28%認為混合式工作坊式理想，只有7%偏好完全遠距工作。全球調查結果來自美國、澳洲、加拿大、中國大陸、印度、日本、特定歐盟國家與英國的企業行政總裁。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】