理財｜月入10萬又如何？錯過一次上車機會　他註定沒法當上中產

最近有銀行作出研究，指出港人普遍認為香港中產階級需要有590萬元個人流動資產。究竟中產是怎樣一個概念？ 590萬又怎樣一個概念？今天半宅職薯就和大家討論主觀社會階級的問題。



590萬個人流動資產是怎樣一個概念？

590萬個人流動資產，大致相等於一個經理級人員十年不吃不喝的總收入。

當然，只有極少數人剛剛畢業便可以擁有5萬元薪金。與此同時，隨着人生階段轉變，例如結婚生兒，組織家庭，消費方式也會有所改變。

即使是單身寡仔，扣起食用，供樓或租樓等開支，一個月儲蓄2萬元，590萬元個人流動資產，便等於儲蓄24.5年的數目。莫非中產階級，就是絕大多數人的努力一生的終極結果？

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從個人主觀感受看中產階級

中產階級是一個非常因人而異的概念。

在這裏我想舉一個例子：

Kelvin 沙士年代畢業， 因為能力過人，覓得一份當時他心目中的中產工作，月入2萬多元，是同年齡朋友的一倍。

當時的 Kelvin，發現自己到超市買東西不需要考慮價錢，到快餐店會加錢飲凍飲，甚至可以間中請朋友唱K，令當時的他感覺自己十分中產。

十年之後，到了32歲的他，月入已經達到6萬元。當年的他確實想過買樓，但當他想到買樓便等於把所有積蓄清空，父母又將要退休，眼前又有結婚大計，全部都是開支。於是便把買樓大計押後。當時的他，依然覺得自己屬於中產。

又再過十年，42歲的 Kelvin 月薪已達10萬元，兩夫婦家庭總收入十多萬元，在很多人眼中算是人生勝利組吧！

可惜屈指一算：

．兩個小朋友讀國際學校加補習，每月學費4萬元；

．兩夫婦加一對小朋友再加工人，不能租太細的地方，每月屋租二萬五千元；

．一家大小，一部七人車是必須吧！每月供車加油錢萬多元；

．自己父母加外父外母都已退休，供養四大長老每月共二萬元；

．家裏每月伙食萬多元；

．每逢星期六日，一家大細外出用餐遊玩，每月約1萬元



以上還未計保險以及衫褲鞋襪等消耗品的消費……

更還未計每月儲起，留給子女將來到外國讀大學的學費！

七除八扣，雖然每月家庭收入十多萬元，結果也是每月儲2萬多元。當年錯過了買樓置業良機，卻又習慣了中產生活方式（注意： 享受「中產生活方式」不代表是「中產」）， Kelvin 發現自己距離590萬元的中產指標越來越遙遠，可能勞碌一生也達不到中產標準。22歲時感覺中產的他，到了42歲時，反而覺得爬上中產階級遙遙無期。

套用到賭場裝修例子，你便會明白

590萬元個人流動資金的中產指標究竟是如何得出來的，當中又有沒有沒有抽樣偏誤，我並不知道。

但我想舉一個例子：

大家都應該去過賭場吧！你有沒有留意到賭場的裝修都是非常豪華，金碧輝煌呢？這一方面可能是基於風水原因，但當你身處這金碧輝煌，紙醉金迷的環境，自然會覺得口袋中那一萬幾千元算不上是錢，引來孤注一擲的衝動。

590萬元的指標能否做到這種感覺上的反差，各位讀者自己領悟。

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