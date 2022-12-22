搵工｜怎樣的工作會讓你想做一世？網民列4大條件　人工竟非首要

一天只有24小時，每天工作8小時就佔據了生活的三分之一。工作不僅佔據了我們非常多的時間，也與我們的人生規劃密不可分，所以常聽到人說遇到好工作、好主管是上輩子修來的福報。



近日就有一名工作不太順遂的女網友發文問到「甚麼樣的工作會讓你決定做一輩子？」，貼文一出後，引發網上熱議。

理想職業該有甚麼條件？不妨跟這位網民幻想一下吧！（按圖了解）

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日前一名女網友在Dcard上以「甚麼樣的工作會讓你決定做一輩子？」為題發文，她表示自己目前28歲出社會5年左右的時間，換過三份工作。第一份工作她認為公司規模小加上工作重複性質很高，成長機會有限所以離職；第二份工作是規模有5000人的大公司，但是因為公司規定死板，體制僵硬的像在當工廠工人，離家裏通勤又要3小時，所以又辭去工作；現在的第三份工作，實際執行的工作與面試時有很大的落差，再加上同事不好相處愛打小報告，她心想要年後離職，也非常後悔離開第一間公司。

在經歷三份工作的洗禮後，事主寫下她對好工作的期待：

．「主管明事理，好溝通，有底線

．「有明確的獎懲制度，提高工作積極性」

．「同事之間相處友善（沒小人、不要互相陷害）」

．「薪資至少在平均值，且符合勞工法例」



共4點。在寫下自己的期許後，問大家「好奇大家覺得怎樣的工作適合做一輩子呢？或是覺得可以做一輩子的工作必備怎樣的條件呢？薪資？福利？環境？還是同事間相處起來像朋友、家人？」。

帖文發布後，引來不少辛苦的社會人士留言分享想法：

．「大部份工作這4項條件能符合2件就不錯了」

．「想換的不是工作，是同事」

．「個人認為沒有一個工作可以做一輩子耶…有時候人一換，工作的氛圍就不一樣了」

．「5.隨能力、經歷調薪」

．「錢多事少離家近，公司主管、同事人都很nice，還有同事有很多正妹就會想待」

．「錢多，成就感，工作氣氛佳」

．「事少錢多離家近的工作」



從貼文中的留言區可以發現，許多網友其實對自己現在的工作也並非全然的滿意，無論是與同事的相處、薪資福利等，不少人的期待都與現實生活有所落差。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：什麼樣的工作會讓你想做一輩子？她列「理想職業4大條件」，釣出留言區一票絕望社畜】