新年｜喜氣洋洋背後有煩惱？網民稱親戚問候、封利市5件事最頭痕

隨着過年即將到來，除了有許多事情要準備外，也會與許久不見的親戚們團聚，一起歡慶農曆新年，但對一部分的民眾來說，每當過年卻有許多煩惱，究竟哪些問題令網友們覺得頭疼呢？

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近1年內「過年煩惱」話題的網路聲量表現，了解網友熱議的過年5大煩惱網路聲量排行，以及4大族群網友的過年煩惱有哪些。



親戚的問候最惱人 利市該怎麼封引發網友熱議

觀察網友熱議的過年煩惱，可發現不少人擔心來自「親戚的問候攻勢」，如日前就有民眾提問「農曆春節回家還要應付一堆親戚，會不會覺得很累」，引來許多網友紛紛留言表示「出社會後希望親戚越少來拜年越好，很多一樣的問題要回答不同人N次」、「過年見到親友就是一定會問東問西的，感覺有些累人」，但也有民眾認為「雖然應付親戚很累，不過換個角度想，難得有機會跟大家一起見面吃個飯也不錯啊」，表示難得團聚，忍一下也無妨。

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另外，過年必有的「封利市」、「大掃除」等環節也成為不少人的一大煩惱，例如常見民眾熱議「利市要封多少」的問題，引來網友表示「（第1份工作）封500元好像比較好看」、「利市這種東西，量力而為」等；而「年前大掃除」則是令不少民眾大嘆「過年又要到了累了，家裏有35片大大小小玻璃要擦」、「過年時，我最怕做不完的家事要打掃」，不過也有網友表示「過年看到打掃這麼乾淨真是神清氣爽呢」。

這4種人過年困擾問題引發熱議 這句話最惹怒人

接着，我們分別觀察爸爸、媽媽與未婚男女在網路上交流的熱議煩惱，可發現爸媽網友較常被問及「工作收入與家庭狀況」，尤其媽媽網友更常被問到「生小孩」的問題，就有網友表示「最討厭被問甚麼時候要再生1個，跟長輩的自以為是的勸生話術」、「（甚麼時候再生1個）這句話很惹怒人，尤其是跟妳說下1胎一定會是男的」等。

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而未婚男女則較常被追問到「結婚」、「交往」等問題，以至於有網友留下「單身錯了嗎？每到過年都要被這些沒甚麼在聯絡的親戚關心一下」的心情貼文，引發網友心有戚戚焉的表示「單身有錯嗎？」、「習慣就好，沒男友時就最常被（長輩）問說要不要相親，拚命想介紹」，可見不少未婚男女在過年期間都有相類似的煩惱經驗。

春節將至，各種問題接踵而來，雖然令人感到困擾，不過因是難得一年一度大家能團圓的日子，若今年也害怕遇到這些麻煩事，可以先轉個念，準備好「標準回答」見招拆招，避免難得的歡樂年節充滿尷尬氛圍，壞了過節好心情！

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