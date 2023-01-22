職場兔年運程｜年初一齊來看年運！命算師分析癸卯年12生肖吉凶

2023為癸卯年，台灣易經預言家高煜霖在Facebook指出，2月4日立春之後，出生的新生兒為「生肖兔」，其中「癸」屬水，「卯」屬木，會形成相當好的「干生支」局的年運。



高煜霖表示，干支年簡單來說就是有「老天爺來相助」，如果對到「合會格」、「生扶格」的生肖，凡事至少已有加分20%至40%當基底，不過如果對到「沖剋格」、「刑害格」，也會減少損失20%至40%，一甲子裏，沒幾天有這樣「好運」的日子。

高煜霖也說，「癸卯」年出生的新生兒，基本上很有福氣，日後如果有不順之勢，也容易關關難過關關過，因此想生子的人可以好好把握，高煜霖老師也分析了「癸卯」年12生肖的年運吉凶。

即睇癸卯兔年12生肖年運：（按圖了解）

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年運指數：一顆星★：雞

肖雞，在2023年最大的問題，是位處「沖太歲」的宮位，流年宮位內，不管主星或是副星，都帶有負能量。

幸好，肖「雞」因五行屬「金」，做事雖易遇挫折或不順，卻有屢敗再屢戰的積極，讓事情發展不致太過於脫序。

年運指數：二顆星★★：鼠、牛、龍

肖鼠，在2023年是「刑太歲」，容易眼高手低的一年，情緒控管須注意，講話沒禮貌，說話不客氣，小心成為他人的「負面貴人」。

肖牛，在2023年是「剋入年」，運勢上容易「被介入」，或「被干擾」，記住不要意氣用事，如能以「讓利」心態看事，反能賺到人緣。

肖龍，在2023年是「害太歲」，注意親人不幫忙，朋友扯後腿，幸好，肖「龍」五行屬「土」，建議可進修，充實自己，將不順降到最低。

年運指數：三顆星★★★：蛇、豬

肖蛇，在2023年是「扶持年」，就像火箭升空，有燃料補助般的機運，可以多把握外地發展的機會，好機運更佳。

肖豬，在2023年雖是「三合年」，理應是好的一年，只是，流年宮位內並無吉星，成效稍微少一些，建議可考慮用「教官」身分，累積能量。

年運指數：四顆星★★★★：兔、馬、猴

肖兔，在2023年雖是「坐太歲」，卻是權力最大的一年，加上流年命宮出現大吉星，只要持不偏頗，努力過後，成果收益可期。

肖馬，在2023年是「扶持年」外，加上貴人運旺，容易有人來幫襯，或是，機會容易獲得，只要耳根子不要過軟，收穫會頗佳。

肖猴，在2023年是「剋出年」，有機會成為「規範者」，簡單說，只要用心、努力，會有很多追隨者，並在吉星的加持下，成果容易顯現。

年運指數：五顆星★★★★★：虎、羊、狗

肖虎，在2023年是「三會年」外，很多志同道合的機運出現，很多人會來幫忙，可以好好把握，忌走灰色地帶，避免壞了一鍋粥。

肖羊，在2023年是「三合年」，加上五行屬「土」，即多了一份穩定性，是各路英雄好漢會來相挺的一年，忌背後動作，否則名譽不保。

肖狗，在2023年是最強的「六合年」，有最強的吉星進加持，明面上、暗地裏不僅是人，連老天爺都願意來幫忙，忌心術不正，會被老天爺收。

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