老細派一千蚊大利市　下屬卻需要回禮　事主嘆一來一回費神兼無謂

有公司女職員分享，自家上司在過年期間自行給每人加碼發千元利市，她起先很開心，但卻被同事告知「大家都會回禮」，她頓時覺得相當麻煩，更直言還不如不要收到利市，就不用再花心思想要送甚麼給上司了。



派完利市又想下屬回禮，其實就是老細想使點錢討自己開心吧！（按圖了解）

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一位女職員在Dcard發文提問，她稱剛入職第一年時，過年有收到上司包給所有下屬的1000元利市，她起初覺得又驚又喜，後來卻聽同事提起，前輩們私下會自主再買東西回送上司，相當於回禮，她聽後甚感不解，「要這樣還禮，還不如不要有封利市這一個過程，還需要花心思想要送甚麼禮物給上司」。

事主補充說，上司是一個很挑剔的人，加上一堆往來廠商已經送了水果、茶葉等禮品，她也想不出還能送甚麼，眼看下週就要放年假了，她依然對是否要回禮猶豫不決，只好發文徵詢眾人意見，「很想就這樣裝死當不知道這件事，當個無知的年輕人，但又怕變白目，而且一但開始送，每年就要繼續送」。

網民們紛紛勸她還是要做個禮數：

．「我是覺得上司封利市也不是義務，我就當拿那利市錢去買禮盒，也不用花自己的錢」

．「禮貌上可以回，但不是必要」



也有人建議她不用糾結太多：

．「去超市買個食物禮盒就好」

．「這種事情都是面子工作，妳不用去想他喜不喜歡妳送的禮物，只要表面上看起來好看就好」

．「同事買甚麼你就買甚麼」

．「可以整個辦公室一起回一個禮就好」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】