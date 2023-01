拜年｜即學100句兔年祝賀說話、新春禮儀　𢭃多兩封利市冇難度！

2023 年 100 句兔年祝福語精選!新的一年,拜訪客戶、送禮,或是祝福上司、同事、親朋好友,多少都會講幾句祝福語,討個吉利,也讓雙方感情更加熱絡。



2023 年的農曆年 12 生肖輪到「兔年」,《經理人》特別準備了 100 句兔年祝福語、新年祝賀語,有四字成語、幽默詼諧的諧音祝賀句,也有英文版的祝福語,這些兔年祝福語,不管是寫在禮盒、紅包、聯繫外國客戶或友人,或是過年走春拜年,都能派上用場!

迎接兔年,別再只說新年快樂、恭喜發財、兔年行大運啦!來點新奇、有趣的兔年祝福語吧!以下這 100 句兔年祝福語,有口語的、詼諧的,可以選幾句記在心裏,兔年需要用祝福語祝福別人時,就不會詞窮啦!

2023 新年祝福語!100 句兔年祝福語,中文、英文、諧音、成語一次看

兔年祝賀句:30 句兔年祝福語超應景

.Happy New Year to(兔)you

.玉兔迎春添新象,人逢泰世隨兔躍

.白兔迎春步步高,黑兔招來大財富,花兔迎接滿團圓,灰兔為你帶幸福,祝您兔年吉祥,迎接兔年新景象

.名師出高兔

.事事都如意,兔兔皆吐氣

.兔年大吉大利

.兔年好運到

.鴻兔大展一整年

.兔年好運擋不住

.兔年財源滾滾來

.兔年送隻兔,大發利市一定富

.兔腳為你開財路,兔耳為你招幸福,兔背為你馱康壽,兔兔常伴你左右,兔年好運擋不住

.招隻兔,年年富

.虎辭勝歲,兔躍新程

.前兔似錦,仕途步步高升

.春滿東方錢兔似錦

.紅兔祝你事業旺,兔郎望你愛情長

.揚眉兔氣,乎恁事事攏歡喜

.新年新春兔來報,金兔銀兔福兔到,兔年發財樂逍遙

.新春開運,鴻兔大展

.瑞兔生風來進寶

.萬事如意迎新年,玉兔迎春旺全年

.福兔賀新春

.福兔綿延,年富一年

.領錢鈔票兔不完

.東方玉兔賀新春

.財到運到福兔到

.I love u 兔

.Money 兔 you

.Nice 兔 meet you



新年祝賀句:19 句經典新年祝福語,每年都派上用場

.一元復始

.大吉大利

.五福臨門

.玉兔迎春

.年年有餘

.步步高升

.事事如意

.招財進寶

.恭喜發財

.時來運轉

.財源滾滾

.財源廣進

.富貴有餘

.開春大吉

.歲歲平安

.壽比南山

.福星高照

.福壽雙全

.鴻兔大展



諧音祝賀句:兔年專屬 27 句諧音兔年祝福語,有效破冰

.玉兔呈祥

.安兔樂業

.宏兔大志

.兔年大吉

.兔來運轉

.兔飛猛進

.兔氣揚眉

.兔屬不凡

.知恩兔報

.金兔報喜

.前兔似錦

.帥兔同慶

.風兔翩翩

.動如脫兔

.唯你是兔

.棄舊兔新

.祥兔納福

.揚眉兔氣

.雍容大兔

.福兔來富

.福兔迎祥

.福兔賀歲

.福兔綿延

.銀兔滿堂

.奮發兔強

.錢兔似錦



英文祝賀句:24 句英文版新年祝福語,祝福外國客戶、友人

.May you be prosperous! 恭喜發財

.Wishing you prosperity and wealth! 恭喜發財

.Best wishes for a happy new year! 恭賀新禧

.Best wishes for the year to come! 恭賀新禧

.Great fortune and great favour! 大吉大利

.May everything go as you hope! 萬事如意

.Peace all year round! 歲歲平安

.Everlasting peace year after year! 年年有餘

.Surplus every year! 步步高升

.May there be surplus year after year! 步步高升

.Be promoted to higher and higher positions! 心想事成

.May all your wishes come true! 財源廣進

.May wealth come generously to you! 出入平安

.Wishing you always safe wherever you go! 生意興隆

.May your business boom and grow with success! 永保安康

.Wish your business success! 永保安康

.May your business is good / brisk / booming / flourishing! 永保安康

.May you enjoy eternal peace and good health! 五福臨門

.May fortune come to you! 五福臨門

.Wishing you good fortune and may all your wishes come true! 吉祥如意

.May you welcome happiness with the spring! 迎春納福

.May you ride on the crest of success! 鴻圖大展

.Wish you success in your official career! 飛黃騰達

.Wishing wealth comes to you! 招財進寶



新年必學禮儀!祭祀、春酒餐聚,如何敬酒、祝福對方才有禮貌?

掌握以上兔年祝福語後,職場上最可能需要講祝福語、祝賀詞的場合,不外乎就是祭祀、春酒等職場聚餐了。席間如果有上司或客戶,敬酒或致意該按照甚麼順序才不失禮?

《長輩沒教,但你一定要懂得 66 種人際禮數》提醒,無論是會議或餐敘,都要先釐清賓主關係。公司聚餐場合中,主人是最高長官,在最高長官未發言或率先向大家敬酒前,除非公司另有刻意安排,不然部屬是不宜喧賓奪主的。等到全體人員入席,主人或主要貴賓致詞或敬酒完後,有意敬酒者才能開始敬酒。

公司長官或主要來賓向大家敬酒時,不論喝任何飲料,都應響應敬酒者的邀請一同舉杯。如果此時正在用餐,記得先占行一下。若敬酒者位階較高或較為年長,逐桌敬酒時,該桌的晚輩部屬應雙手舉杯並起身回應,才有禮貌。公司後進如果想回敬或主動到主桌敬酒,敬酒順序為:年齡由長至幼、職位從高到低、先向主人敬酒,再向來賓致意。若主人與來賓坐同主桌,應該先感謝主人的慷慨招待及體恤,然後才向年長貴賓敬酒。

不過,如果聚餐的目的是為了宴請客人,禮貌上應該先敬主賓(主要客人)、再敬主人。敬酒時應盡量避開、不影響他人正在說話或用餐進行,也要特別注意身份位階,中高階上司能單獨一人向高階上司或大老闆敬酒,向較高階上司致敬時,最好能聚集部門同仁數人以上,或在部門最大的帶領下更為恰當。

敬酒時,眼晴應該看着對方,同時說些感謝與祝福的話語,記住用右手握住酒杯、左手托住杯底的姿勢面向對方,以示尊敬,並且在對方喝下前自己先喝。

