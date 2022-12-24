7款男士黑色精品背囊推薦　LV、Dior、BURBERRY　開運新包載好運

不要再買小廢包了！小包固然能替穿搭造型加分，但說到實用性，當然還是不能沒有一咖後背包吧！



各大精品品牌也特別為男士們推出一系列後背包選擇，具有質感又能與日常潮服搭配，無論是通勤上班上學，或是與街頭風格服飾混搭，都是不可或缺的最強包款，今年領到年終就投資一咖吧！

7款男士黑色精品背囊一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

LOEWE 緹花小牛皮圓形背包

LOEWE入門款後背包首選這一咖！採用帆布與經典緹花混搭小牛皮製成，實用又舒適的背包包型，配有雙拉鍊封口方便拿取物品，正面設置拉鍊前袋可放置常用的物品，銀黑色設計符合各種穿搭風格！

FENDI 黑色尼龍背包

FENDI擅長將品牌經典黃色融入包款設計中，像是這款兼具低調與質感的FENDI後背包，以黑灰色系FF 主題圖案為包款主色調，點綴一抹搶眼的黃色線條，瞬間讓精品包多了份街頭潮流感，輕鬆融入日常穿搭！

Bottega Veneta 小號Classic Intrecciato編織背包

男子間的質感系熱夯品牌BV，除了俐落時尚的大格編織設計，最經典的編織小格紋也將於本季全面回歸了！重新突顯BV最深植人心的精湛皮革工藝，運用交織的皮革面料，讓包身能乘載更多重量，耐用度與質感都完美零缺點！

同場加映：男士職場穿搭｜10款LV黑色通勤包推薦 公事包、背囊、郵差包必敗（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

PRADA 再生尼龍及Saffiano皮革背包

以尼龍背包為經典代表作品的PRADA，使用面料在時間推演下不斷升級，最新款以海洋塑膠廢料、漁網及紡織纖維廢料循環再造，打造出再生尼龍紗線，運用於這款後背包中，正面點綴搪瓷金屬三角形標誌，俐落率性又不失個人品味！

BURBERRY 徽標印花尼龍後背包

BURBERRY全新後背包系列已成為男子間討論的焦點！品牌特別替需要大容量通勤後背包的消費者，推出一系列入門款選項，其中就包含了這顆經典標誌後背包，以再生漁網、邊角料和工業塑膠製成的永續尼龍紗線為材料，簡約俐落的設計成為日常通勤必備！

DIOR 經典RIDER背囊

DIOR Rider背包系列，以校園背包作為包型的靈感延伸，運用更簡單俐落的線條呈現，極具現代感與時尚氛圍，包款面料以黑色提花製作更符合男生們日常服飾搭配需求，配有銀色調金屬細節遠看也很有層次感，以最低調的方式呈現奢華細節！

同場加映：男士經典短銀包Top 7推薦 BV PRADA、BURBERRY、PORTER實用耐看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

LOUIS VUITTON DISCOVERY PM背包

尋求休閒又精緻的後背包就鎖定LV的經典老花款吧！特別柔軟Monogram Eclipse塗層帆布打造，讓包款多了份彈性與光澤感，無論正裝或休閒風格都能彰顯穿搭層次，前口袋特別採用磁扣開合，貼心又便利的設計讓人感受到品牌的用心！

延伸閱讀：

10 款全黑色精品男包推薦：Dior、LV、BURBERRY…兩萬起好價格、容量大，連女友都搶著買！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】