ChatGPT｜一文認識OpenAI CEO奧特曼　8歲寫程式、曾與馬斯克創業

近來人工智慧（AI）聊天機器人服務ChatGPT爆紅，讓原已享譽科技圈的開發者OpenAI成為家喻戶曉的名字。



OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）年僅37歲，30歲時就和Tesla（特斯拉）行政總裁馬斯克（Elon Musk）共同創辦這家公司，而OpenAI近來推出的工具逐一大受歡迎，也證明了他的能耐。

9大要點，認識Sam Altman的背景及做事取態：（按圖了解）

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奧特曼在美國密蘇里州聖路易長大，8歲時就學習寫程式碼。他在史丹福大學研讀電腦科學兩年後，和兩名同班同學中輟，投入允許用戶和朋友分享所在位置的行動應用程式「Loopt」。Loopt和Reddit同為第一批被知名創新加速器Y Combinator選中的公司，估值一度達到1.75億美元，但沒有獲得足夠關注，因此創辦人團隊在2012年以4,300萬美元賣出。

奧特曼之後創立創投基金Hydrazine資本公司，籌得2,100萬美元，投資人包括知名創投家提爾。2014年，28歲的他被Y Combinator創辦人葛拉漢選中，接任總裁一職，2015年被福布士（Forbes）選為「30位30歲以下創投家」之一。

30歲就共同創辦OpenAI

2015年，奧特曼和馬斯克共同創立非營利組織OpenAI，目標是確保AI不會毀滅人類。提爾和LinkedIn共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）等知名矽谷投資人也都承諾投資10億美元。馬斯克2018年退出董事會，因為需要時間經營Tesla和SpaceX。

奧特曼在2019年3月卸下Y Combinator總裁職務，以聚焦於OpenAI。他2019年在StrictlyVC活動被問到OpenAI打算怎麼獲利時，回答「老實說，我們不知道」。

OpenAI運用超龐大數量的數據、以及強大的神經網路和軟體，創造出AI產品，但運算能力和薪資成本龐大，使OpenAI難以非營利組織運作，2019年轉向營利事業，但採用不尋常的架構，把投資人的獲利限制在投資額的特定倍數。

奧特曼就是在OpenAI轉為「有限營利」公司後，2019年5月成為行政總裁。《華爾街日報》報道，他曾飛到西雅圖跟微軟行政總裁納德拉會面，向納德拉展現OpenAI的AI模型，2019年獲得微軟投資10億美元。微軟本月宣佈將再投資OpenAI「數十億美元」，雖然具體投資金額為公開，但據信為100億美元。

OpenAI前任與現任員工向《財富》（Fortune）表示，在OpenAI獲得微軟投資後，開始擴大佈局開發自然語言處理。在奧特曼擔任行政總裁後，OpenAI也逐一釋出熱門工具。

OpenAI在2020年釋出文字生成工具GPT-3，能依據用戶需求，產生看起來很通順的段落文字。之後OpenAI為了複製GPT-3的成功，又以電腦程式碼訓練AI，創建Codex工具，幫助電腦程式人員更快地撰寫程式碼。

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領導OpenAI展現營利能耐

OpenAI之後試着合併語言，以網絡上的大量圖片和圖說數據，訓練GPT-3找到文字和圖像之間的型態，催生出在2021年1月釋出的生成式圖像AI工具DALL-E，去年公開釋出改良版的DALL-E 2，一砲而紅，現在用戶能付費使用，企業也能付費把這項技術整合到自家App。

OpenAI 2022年12月釋出的ChatGPT，讓人感受到AI工具能力的「大躍進」，不只能長文流暢回答出看似通順、內容卻似是而非的答案，還能幫助評估程式碼、寫詩等，讓許多人憂心文字工作者的末日將臨，並將威脅Google的主力事業搜尋引擎。微軟共同創辦人蓋茨更形容ChatGPT和類似的AI服務，「重要性不亞於PC和網路」。

OpenAI已推出月收42美元的ChatGPT專業版本，在瑞銀分析師估算其每月活躍用戶數已超過1億人後，OpenAI乘勝追擊，推出試驗性質的大眾訂閱服務「ChatGPT Plus」，月收20美元，初期僅限美國，但不久後將在更多國家或地區推出。

不過，奧特曼認為ChatGPT的有用之處是能節省時間，特別是在閱讀長篇文章或電子郵件時。他接受《福布士》訪問，被問到ChatGPT最有用的「個人效用」時，答案是能「精簡摘要」。他認為ChatGPT不會取代傳統的搜尋，也認為這不是ChatGPT的最有趣之處，他着眼於「遠不止」搜尋之處。

此外，奧特曼也透露自己的「末日論」與「公平主義」傾向。

末日論傾向

他曾向新創公司Shypmate的創辦人團隊說，「我在做求生的準備」，警告面臨「致命合成病毒」、AI攻擊人類或核戰等風險，他擁有槍枝、黃金、碘化鉀、抗生素電池、飲水還有以色列空軍基地的面罩。

2021年10月，奧特曼和其他人推出「Worldcoin」全球加密貨幣計劃，希望世界上的所有人都能靠掃描虹膜或眼球，進入加密貨幣市場。

他擔任Y Combinator總裁時，希望能有更多科學和科學新創公司入選，還各選中一家核分裂與核融合的公司投資，並且用自己的資金投資、擔任董事，因為他想自行創立一家核能公司。

他至今仍對核融合有興趣，去年投資Helion能源公司3.75億美元，也和兄弟傑克在2020年一同創立一檔名為「阿波羅」（Apollo）的基金，聚焦於追求遙不可及夢想的公司。他曾投資多家知名公司，包括Airbnb、Stripe,、Reddit、Pinterest、Instacart等。

奧特曼曾說，他喜歡賽車，有五輛汽車，也喜歡租飛機開着在加州到處飛。2016年總統大選時，奧特曼在Twitter表示他不會投給特朗普，還說他決定和美國各地的100名特朗普支持者談談，以了解他們喜歡和不喜歡的特朗普特質，從而了解要怎麼說服他們別再投給特朗普。

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