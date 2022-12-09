理財｜經濟衰退時該怎投資？參考巴菲特建議　一種投資絕不會輸

在美國經濟很有可能陷入衰退之際，投資人可參考「股神」巴菲特的投資心法，來度過動盪的時期。



巴菲特除了名句「別人恐懼，我就貪婪」外，其實還有更多值得參考的投資建議：（按圖了解）

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在景氣不佳時找尋機會

巴菲特在2008年於紐約時報撰文指出：「壞消息是投資人最好的朋友，它讓你用較低的價格買進美國的未來。」

他也在2016年的年度致股東信函表示，當天空滿布烏雲後，可能會降下黃金雨，「在這種令人驚懼的時期，你永遠不能忘記兩件事；其一，市場恐慌是投資人的朋友，因為這能帶來便宜的買進機會。其二，個人的恐慌是自己的敵人，這種恐慌可能毫無根據。」

長期投資

巴菲特也2016年股東信說，投資人若能避免產生高昂且不必要的成本，長期投資多家財務操作保守的美國大企業，勢必會有不錯的報酬。

他也表示，企業難免會受獲利不佳衝擊，但大企業總會在五年、十年甚至20年後締造獲利新猷，「我們難以知悉經濟是否及何時會陷入衰退，也無法知道衰退將持續多久，但鑑往知來，經濟總是會復甦。」

選擇指數基金

巴菲特也曾在2020年的首場虛擬股東會上說：「以我個人的觀點，對多數人而言，最棒的方法是持有標普500指數基金。人們常支付大筆金錢換取自己不需要的投資建議。若你押注美國題材，持有數十年，表現會比買美國公債還好。」自1957年來，標普500指數的年化平均報酬率約11.88%。

投資生產性資產

巴菲特在2021年的年度股東會信函中說，農場、房地產和企業的所有權等生產性資產能創造大量財富，多數相關資產的持有人能獲得回報。

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分散投資

巴菲特也說，投資人在投資生產性資產後應保持耐心，「等待時間過去、保持內心的平靜、大量分散投資、盡可能減少交易和手續費」。

自我投資

巴菲特在2022年的波克夏年度股東會上表示，「你所能做的最棒的事情，就是成為某個領域的達人」，別人將對你的付出提供回報。巴菲特的意思是，自我投資不會受到通膨和衰退衝擊，也不必繳稅。

準備好因應意外事件

巴菲特說，他從疫情汲取的教訓是，投資人對必然會發生的緊急事件，準備有多麼的不充分。他說，人們所知有限，最大的教訓是全球大流行疾病勢必會發生，「這還不是想像中最糟糕的情況」。

衰退一定會結束

當美國國家經濟研究院宣布衰退已在2009年6月結束時，巴菲特在2010年說：「我們仍未走出衰退，我們還會陷在衰退一段時間，但我們終將擺脫衰退。」他對衰退結束的定義是，實質人均國內生產毛額（GDP）回到衰退前的水準。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】