Elon Musk何時會叫你滾？　看看Tesla員工「反手冊」寫了甚麼！

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-05-10 07:26

Tesla行政總裁、一度成為世界首富的Elon Musk一向以標新立異聞名，這也反映在他管理Tesla這間公司的作風上，好比自建Tesla充電網和門市，在電動車市場與其他競品做出差異性；拒絕傳統行銷操作，幾乎不花錢投放廣告，而是透過各種免費管道取得曝光。

Tesla的「反手冊」員工手冊（按圖看清！）

+ 41 + 41 + 41

就連Tesla的員工手冊也相當叛逆，稱作 「反手冊」手冊（The Anti-Handbook Handbook），用直白、毫不修飾的文字，告訴員工：如果你會犯蠢，或是根本是個混蛋，那麼Tesla不需要你，慢走不送。

「我們是Tesla，我們正在改變世界。我們永遠樂於重新思考事物。我們是一間與眾不同的科技公司，也是一間與眾不同的汽車公司。我們喜歡與眾不同，這個特質使我們能嘗試那些沒人做過的、認為不可能辦到的事。」

Tesla的「反手冊」一開頭，就強調Tesla這間公司的獨特性，以及公司多希望員工也保有革新思維。

一般的員工手冊都會列出公司規章和相關懲處，但Tesla卻直接在反手冊中提供一個網址，叫員工自己去看人力資源相關內容，反手冊則的重心則放在闡釋公司的理念和對員工的期待。

「我們想要的工作夥伴，是即使沒有人盯着，也能正直、自動自發地完成對的事。這是你嗎？如果是，我們很期待能與你一起做些很棒的事；如果不是，或許有別的地方更適合你。我們無意表現得苛刻，這就是事實。」

相關文章：Google美好職場氣氛隱藏陰暗面 一項機制隨時令自由理念毁於一旦

+ 4 + 4 + 4

Tesla「反手冊」列出的 15 項行為守則

從「反手冊」列出的 15 項重點，我們得以一窺Elon Musk顛覆傳統的管理風格：

Tesla反手冊重點 1：信任

我們寄予團隊中所有人許多信任與責任，並假定所有人都會做對的事，包括你。但事實上有些人會違背我們的信任、怠忽職守，我們不會因為這些令人失望的人而改變方針，而是叫他們走人。

Tesla反手冊重點 2：溝通

為了整間公司的利益考量，Tesla所有員工都可以、也應該與他人溝通，藉此以最快的速度解決問題。你不必事先徵得許可，就可以跟經理、或是經理的經理、或是另一個事業部的主管對話，你甚至可以直接跟Elon Musk對話。要讓對的事情發生，你有義務得這麼做。

Tesla反手冊重點 3：職責

你必須清楚知道自己被賦予哪些期待，你的經理也有義務向你說明你的職責，如果你有任何不清楚的地方，就問，別把「沒人告訴我」當藉口。

你的第一要務，也是Tesla每一個人的第一要務，就是使公司成功。 如果你想到任何能優化我們現行做法的點子，不管是否在自己的業務範圍內，都應該勇於提出。Tesla這間公司成功與否，你也有份，所以提供建議、想法吧。除非分享出來，否則你的想法毫無意義。

相關文章：10個庸才不及一個精英 從Netflix選才態度了解公司請人炒人準則

+ 4 + 4 + 4

Tesla反手冊重點 4：目標與反饋

我們鼓勵你跟主管在非正式、日常的對話中討論你的工作表現。如果你希望從主管口中得到一些反饋，就主動詢問。別等到主管主動開口，或是在公司考核中才索取反饋。

Tesla反手冊重點 5：安全

我們非常重視安全，也希望能確保你每天安全無虞地返家。我們相信創造安全至上的文化最好的辦法就是讓一些聰明人善用他們良好的判斷力。意思就是：

1. 刻保持安全意識。

2. 遵循所有安全政策和作業流程，包括穿戴必要的護具（相信我們，如果Tesla制定任何規定，就表示它是絕對必要的，我們沒有武斷的規定）。

3. 不從事你認為不安全的工作。

4. 保持工作區域、走道淨空，尤其在生產區域。

5. 發現安全問題就告知他人。

6. 向環境健康與安全部門通報不安全或危險情況。

Tesla反手冊重點 6：出勤

假如你是用高標準要求自己的那種人，我們會期待你能達到的「出勤守則」就是：成為團隊能仰賴的那種人、在該出現時出現。一旦你不能如期出勤，就盡快通知主管。如果你不能對出勤負責，Tesla不適合你，你會被要求走人（這可能沒有選擇餘地）。

相關文章：升職上位｜想獲老細信任卻怕誤當擦鞋？ 一條問題即讓打工仔加分

+ 7 + 7 + 7

Tesla反手冊重點 7：遲到

「你遲到了！」是學校會告訴孩子的話，這裏可不是學校。請準時上班，按表操課。我們理解交通有時會出狀況，但不會剛好發生在足球賽季期間的每個周一。

Tesla反手冊重點 8：病假

你如果生病了就待在家，別讓其他同事也生病，並請盡快通知主管，最好在你表定的上班時間以前。你也可以使用帶薪假。

Tesla反手冊重點 9：假期

我們知道你需要放假，所以請事先安排、獲得主管批准。請記得，並非所有請假申請都會被批准，有人可能早你一步，請了同一天的假；或是在重大專案交辦前夕，也可能會暫時無法放假。

相關文章：愛以「乜仔乜哥」稱呼下屬？ 老細5個行為證明他們已與時代脫節

+ 12 + 12 + 12

Tesla反手冊重點 10：無故缺勤

如果你沒來上班，也沒交代原因，你就是個混蛋！你最好有個好理由能解釋自己為何無故缺勤，否則就滾吧！這種事發生一次就夠了。

Tesla反手冊重點 11：外部雇傭關係

你可以同時從事另一份工作，只要那不影響你在Tesla的表現，你也沒有外流任何公司機密或財產。但我們不會因此降低評估你工作表現的標準，一旦外部雇傭關係影響到你的工作表現，我們會要求你辭去另一份工作，如果你還想繼續待在Tesla的話。

Tesla反手冊重點 12：蠢事

如果你犯了蠢，根據情節輕重，我們可能會再給你一次機會，或是要你走人。我們有太多重要的事要做，無法浪費時間處理蠢事。

如果你需要知道甚麼是蠢事，這裏有些例子：

1. 偷竊或者蓄意損壞公司財產。

2. 洩露機密。

3. 騷擾或霸凌他人。

4. 對他人身體造成傷害或訴諸暴力。

5. 持有非法毒品。

6. 炸藥、武器或火器。

這些例子舉不完，如果你認為自己可能會犯蠢，那就幫我們一個忙，離開吧。

相關文章：【Home Office】冗員、擦鞋仔無所遁形 4個公司文化或因疫情改變

+ 5 + 5 + 5

Tesla反手冊重點 13：樂趣

我們希望你樂在工作：交到朋友、獲得成長、嘗試新鮮事。如果你在工作中找不到樂趣，你不會開心，這是我們所不樂見的。我們希望你認真工作，喜愛工作，並且樂在其中。

Tesla反手冊重點 14：故事的寓意

以上這些守則的重點很簡單：成為你自己也想要有的那種同事，以你希望被對待的那種方式待人。Tesla必須是那種讓人一早就期待去上班的公司。

Tesla反手冊重點 15：解決疑慮

我們想要提供一個正面的工作環境，尊重每個員工的特性。

如果你有任何疑慮，請放心、開放地找任何你認為能幫上忙的人商量。如果你不確定能找誰，請聯繫人力資源，我們會盡力提供一個健康、充實、高效、友善的工作環境。

相關文章：【在家工作】心態更正面、效率更高 8個有關home office有趣統計

+ 3 + 3 + 3

反手冊、反規定，但真的可以別管規定怎麼說？

看完Tesla的「反手冊」，你或許會覺得這份員工手冊似乎有些自相矛盾：既然取名為「反手冊」，意即不談規定，但實際上又列了 15 項行為守則，要員工遵循，否則後果自負。

而Elon Musk過去也曾多次在內部信中，告訴員工無須理會任何不合理的規範和流程，「基本上，員工可依照自己的判斷力行動，而非一味遵守公司規定；如果有顯然不合理的規定，那就必須改變。」 例如，當員工發現自己在一場會議中毫無貢獻時，可以馬上離席。

Elon Musk給員工許多彈性、獨立思考的空間，但又在反手冊寫明多項不可踰越的底線，要說開明也可以，要說鐵血也不假。 在這樣自成一格的管理風格下，Tesla創造出革新車款和爆炸性成長的銷量，但同樣的，也付出了售後服務出意外和其他昂貴的代價。兩年前開始，Tesla逐步修正錯誤，才開始盈利，慢慢走向比較穩定的道路。這樣特立獨行的Tesla，能否持續成長、成為改變世界的領頭羊？全球拭目以待。

【本文獲「經理人」授權轉載。】