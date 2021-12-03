慳錢｜巴菲特、朱克伯格原來出名節儉　這企業家更兩對鞋着足10年

想投資，也要有底氣。努力工作，存下足夠本錢，選擇合適投資標的，用錢滾錢，才能穩健增加資產。至於該如何存到人生中第一桶金？富豪們的經驗和生活習慣，或許能提供一些參考方向，有趣的是，這些有錢人，可能過得比你想像中更節儉。



「股神」巴菲特：有錢買豪宅、照樣住老屋

巴菲特最為人所熟知的，就是他獨到的投資眼光，不過，人稱「股神」的他，並未揮霍豐厚的投資獲利，生活習慣仍極為簡樸，即使對巴菲特而言，買棟豪宅，只是小事一樁，他至今仍住在1958年以3萬1500美元買下，位於內布拉斯加州奧馬哈的老房子裡。

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Facebook創辦人朱克伯格：不開名車、安全舒適最重要

有錢人必然開名車？那可不一定。Facebook創辦人朱克伯格選擇的車款，是Honda旗下高階品牌Acura的TSX，售價約3萬美元。朱克伯格對此車款極為滿意，曾大讚其「安全、舒適，不鋪張。」

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前紐約市長彭博：兩雙工作鞋陪他打拼10年

億萬富豪、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg），也是節儉一族，據悉，他以兩雙黑色樂福鞋（loafers），當作工作鞋，鞋底壞了就修補、更換，穿了10年。對重視舒適和功能性的彭博來說，與其花大錢買名貴卻未必好穿的鞋子，不如把錢存起來。

IKEA創辦人坎普拉：買得起私人飛機卻偏好坐經濟艙

已故瑞典家具公司IKEA創辦人坎普拉（Ingvar Kamprad）生前主張，就算有足夠的錢可花，也不做沒必要的支出。在坎普拉的觀念中，富豪不需要私人飛機、名車、響亮頭銜。搭飛機時，偏好坐經濟艙的他曾言，「我們靠的是實力，靠的是意志力。」

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墨西哥電信大亨赫魯：盡早開始儲蓄、管理資產

曾在2010年榮登世界首富的墨西哥電信大亨赫魯（Carlos Slim Helu），對於在財務上獲得成功一事，只給了一個簡單建議，就是「盡早開始儲蓄」。理財一定要趁早，無論從事何種工作，越早開始存錢、管理資產，就越有機會累積財富。

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理財從儲蓄開始 5個小習慣幫你輕鬆累積資產

綜觀富豪們的理財之道可發現，致富是一連串好習慣累積的結果，只要養成這些習慣，小錢也能變大錢，並透過投資加速成長；整體來看，以下5個方式，都有助增加儲蓄，穩定累積資產。

第1，先付錢給自己，拿到薪水之後，先存下一定金額，再把剩下的部分，用於日常開銷；第2，分清楚「需要」和「想要」，不做非必要支出；第3，儲蓄要趁早，若尚未養成儲蓄習慣，請盡快開始，別一拖再拖；第4，要有預算觀念，知道錢的去處，絕不超支；第5，先存夠本金，再找尋適合自己的投資標的。

有錢人不見得都有「富爸爸」，與其妄想一夜致富，不如學習富人的理財觀，腳踏實地工作，盡早開始儲蓄，為自己存下第一桶、第二桶，甚至數桶金，並透過適合自己、穩健的投資標的，累積資產，才是邁向財富自由之路的不二法門。

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