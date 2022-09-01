進步｜蓋茨管理時間方法　原來參考巴菲特　3個方法善用每一天

比爾．蓋茨（Bill Gates）和華倫．巴菲特（Warren Buffett）這兩位全球巨富，已是 30 多年的老友。蓋茨把巴菲特當作一名人生導師，從他身上學到許多處世的智慧，而其中最重要的一個觀念是，「再多的金錢，也買不到最珍貴的時間。」



即便身為全球富豪的蓋茨，也跟正常人一樣，一天只有 24 小時。該怎麼有效運用時間？

首先，他把時間留給最信任的人，除了親朋好友，就是公司的優秀顧問。這些顧問都有巴菲特的個人手機，一通電話打過去，巴菲特一定會騰出時間和他們通話。

除此之外，巴菲特從不讓自己被任何沒意義的會議或工作佔據。他認為，做事情跟處理目標都有先後順序，如果有 25 件事要做，那就要選出最重要的 5 件事，專心完成那 5 件事，千萬別想着還有 20 件事得處理。

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如果想和巴菲特及蓋茨一樣，珍惜你的時間資產，《公司雜誌》（Inc.）建議你 3 個做法：

1. 早晨 30 分鐘，計劃你的一天

你進公司第一件事，是打開 email、通訊軟件，看看有多少待辦事項並着手處理？最好別在這麼做！因為這些事項太過瑣碎，沒有經過安排、隨意的處理十分消磨時間。

從今天起，你可以設定進到辦公室的頭 30 分鐘，規畫一整天的任務，包含優先順序，大致需要耗費的時間，並將相同的瑣事集中在一起執行，之後按部就班完成。

2. 保持簡單，專注單一目標

我們常常為了處理好事情，想太多策略、複雜的程序，浪費太多時間在做決定，反而沒時間好好執行。省去那些不必要的會議討論吧，好好專注眼前要做的事情，做就對了！

3. 學會說「不」

為了完成重要單一目標，你必須學會說「不」，把事情分派出去或向其他同事求救，甚麼都攬在自己身上絕對會甚麼都做不好。

《高績效心智》作者、加州大學管理學教授莫頓．韓森（Morten Hansen）做的研究，職場上不懂拒絕的人，往往容易過度疲勞、較嚴重者可能因此憂鬱症纏身。

蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）就是最好的典範，他懂得向許多很好的點子說不，只完成那一個他慎選後覺得最棒的點子，並為他的選擇感到驕傲。

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