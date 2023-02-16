霍格華茲也砌到！女生全職打機幫人起屋 月入38k生意長做長有
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
在生活模擬遊戲《模擬市民》中，玩家可以打造自己的角色，建造自己的房子，在社區中跟鄰居交朋友。外國一名女子在《模擬市民》發現商機，透過幫玩家設計房子，每個月輕鬆賺進4000英鎊（約港幣3萬8千元）。
據《每日星報》（Daily Star）報道，今年20歲的丹妮爾（Danielle Howell） 原本是一名超市員工，當時她覺得在超市工作很累又很沒意義，於是開始思考自己真正想做的事。於是丹妮爾在辭職後開始玩《模擬市民》，並把在遊戲中蓋房子的過程拍成影片分享上TikTok。光是她從無到有「蓋房子」的影片就有破百萬人觀看。
即睇丹妮爾的數碼建築能力有多強！（按圖了解）
+11
丹妮爾在受訪時表示，自己從來沒有學過室內設計，不過她從7歲就開始玩《模擬市民》了。
將虛擬建築做得爐火純青的丹妮爾還設計了許多電影中的場景，她能夠蓋出《哈利波特》電影中的霍格華茲學院，也蓋過《怪獸公司》、《海綿寶寶》或《奇幻魔法屋》動畫中主角的家。
丹妮爾常常發布自己蓋房子的影片，並且刻意只留下蓋房子的音效，吸引喜歡ASMR的粉絲。丹妮爾也開放自己的設計讓其他玩家下載，她設計的《吸血新世紀》就有9400次的下載次數。
丹妮爾現在在TikTok上擁有54萬粉絲，因此她也常常接到業配，靠着在網絡上蓋虛擬住宅，成功「轉職」變身數位建築師。
相關文章：搵工｜哪些行業未來10年需求特別大？25種職業按摩師、司機也上榜
+46
【親子鑑定師】屢遇奇案 倫理悲劇、大肚浮屍：拆散近4,000家庭遺囑諮詢師｜多年見盡親情陰暗面 曾有老婆到簽名時才背叛老公私家偵探｜常接調查婚外情委託 曾見人妻帶姦夫到「這地方」鬼混數據修復師｜被隱藏的遠不止是艷照 收費上萬元 值不值見人見智反偷拍專家專門踢爆渣男劣行 鏡頭再恐怖不及背後人性黑暗面心寒
延伸閱讀：
爸花14年寫的小說滯銷11年 女兒發TikTok助攻推上排行榜第一
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】