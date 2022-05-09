遺囑諮詢師｜多年見盡親情陰暗面　曾有老婆到簽名時才背叛老公

如果要寫遺囑，你要把最重要的東西留給誰？

在社區科普服務中，李芳總會把這個問題拋給底下的聽眾。現場一陣沉默，每個人都在思考，開始梳理自己的家庭和社會關係網，依次排列，挑選出自己最在意的人。而人性裏的灰色地帶，也在訂立遺囑過程裏不斷顯現。



截至目前，深圳遺囑庫已經保存了兩萬份遺囑，每個遺囑在擬定中，都伴隨着親情裏最厚重的愛意，以及猜忌和背叛。

這些明或暗的故事，讓我們從遺囑裏看到人情的冷暖和百態，某種意義上來説，也是對親情的一場考驗。

相關文章：理財｜父母要退休 好應讓他們歎世界 6大財務建議子女應早準備

+ 19

偏袒

在這個10平方的房間裏，再親近的人，也可能產生間隙。

在網上提交了遺囑預約資料，申請人會帶着各式的資產資料和清單來到這，和律師商討資產的分配。

商品房、股票、公司股權………除了這些，作為遺囑諮詢師，余青青見過最多的就是村股份公司的股權，一個紅色的小本，持有它的大多都是深圳本地居民，「房產多，子女多，處理遺囑起來會比較複雜。」

（深圳微時光授權使用）

「複雜」二字，更多時候意味着情感天平的失衡。

余青青記得，有一對60多歲的夫婦過來訂立遺囑，女兒和兒子都陪在身邊。夫婦都是深圳本地人，好幾棟樓在手裏。

沒有怎麼商討，兩人就決定將全部農民房繼承到兒子名下。倫理之下，兒子永遠是被給予最多的。但在生活裏，只有女兒在盡心照顧父母，「兒子基本沒怎麼看過老人。」

唯一的一套商品房，留給了女兒，母親覺得已經做了最大的讓步，甚至當場哭起來，「沒給兒子有房產證的房子，心裏愧疚」。

掉下的眼淚成了導火索，一場爭吵拉開序幕。

余青青在門外，隱約聽見「平時誰在照顧你們？我就分到這麼一點？」「都是嫁出去的人了，給你一套房子還不夠嗎？跟自己家裏人爭？」

離開遺囑庫的大門，女兒和家人各自站在不同電梯門前，分批離開。

偏心這塊，李芳見過更誇張的。她負責在社區進行遺囑普及的活動，一次，一位50多歲的阿姨過來，想把家裏的自建樓完全繼承給兒子。

這套房產屬於夫妻共有，各佔50%的權利，但阿姨的丈夫已經中風，完全喪失了民事行為能力，無法訂立遺囑。這意味着丈夫房產的50%，兩個子女共同平分。

「就為了這25%，阿姨天天找上門，最後把老頭推着輪椅過來，指着他，我就是要全部給我兒子，你現在就給我老公立遺囑。」

重男輕女，遺囑庫的工作人員都已見怪不怪。「老一輩的本地人思想都相對傳統，嫁出去的女兒，潑出去的水，不會想要留財產給她們。」

只是細究起來，這種偏向也帶有某種無奈。

余青青觀察過，本地的婦女文化程度不高，如果丈夫去世了，家裏的房子翻新出租，村委股份分配的會議……這些都得依靠兒子，財產留給兒子，也無非是為養老做點保障，讓自己的老年生活有個依靠。

相關文章：反偷拍專家專門踢爆渣男劣行 鏡頭再恐怖不及背後人性黑暗面心寒

+ 4

爭搶

立下遺囑後，是否告訴家人，各自都有自己的選擇。直接告知，很多時候是為了讓遺囑成為「工具」，來維繫斷裂的情感。

李芳記得，有一位70多歲的老人，房產好幾套，但是兒女跟他都不怎麼親近，很少過來看望他。訂立遺囑後，老人宣告，「遺囑已經立了，房子賣了全部捐給公益組織，不要想從我這拿錢。」幾個兒女坐不住了，開始每天輪流上門看望，燕窩水果一個也不少，跟電視上遺產爭奪的劇情不相上下。

老人也很明確地表示，「誰對我好，我給誰留的最多。」

在富人家庭裏，這樣的情形時常發生，鉅額財產的驅使下展現「真心」，換取各自的利益。

偶爾，李芳會替這些老人感到難過，畢竟錢財換來的感情，能持續多久？但從另一個角度考慮，正是因為人性的複雜，遺囑的作用才更加凸顯——法律中的確定性，避免了日後親屬之間的爭端，「不然一片混亂」。

小麗，這是她在聊天中總會提及的名字。幾年前，小麗的父母在雲南旅遊時意外車禍身亡，因為沒有訂立遺囑，按照繼承順位，夫妻二人雙方的父母以及小麗，對名下的一套房產都擁有繼承權。

小麗即將結婚，她想在結婚前把房產過户到自己名下，避免成為夫妻共同財產。

完成這一步，必須要辦理繼承權公證，也就是説，法定以內的繼承人，都同意放棄繼承權，小麗擁有成為房子的唯一擁有者。

爺爺奶奶已經同意，只剩下外婆，「她覺得外婆疼她，肯定也會簽名。」

前來辦理遺囑的老人

變數出現了。

在辦理公證的前幾天，小麗接到了舅舅的電話，電話那頭開始破口大罵，「你外婆都多大年紀了，身體又不好，還折騰她，有沒有良心，做個人吧！」

發怒的背後，是利己的私慾。

外婆如果不簽字，百年之後，舅舅自動擁有了25%的繼承權，這套蔡屋圍的房子，少説也有九百多萬，「他可能想着，賣掉自己惠州的房，加上這25%，換一套深圳的房子。」

對於外婆來説，舅舅作為唯一的兒子，是自己日後的養老保障，兒子不讓籤，她也無力反抗，儘管她並不在意這套房產。

「那最後怎麼處理呢？」

「給舅舅250萬，把25%的繼承權買回來。」

據李芳瞭解，現在房子依然沒過户，女孩也沒結婚，一地雞毛般的故事陷入了死局。

相關文章：日本最美女魚販為父業棄高薪 起初處處碰壁 靠生意頭腦扭轉劣勢

+ 12

戲劇性

遺囑牽涉金錢，總會顯現出人性中複雜的一面。

余青青接待過一對夫妻，在審核和梳理了各自財產明細後，兩人決定雙方互為繼承人。無論誰先去世，對對方的生活都是一個保障，彼此也都相信，對方都會把財產留給孩子。

到了正式簽署那一步，兩人分開，走進一間密室，只有見證人員和立遺囑的人，他們會再次詢問：「阿姨，遺囑內容是否是您的真實意思表示，有無受到欺詐和脅迫？」阿姨沉默了幾秒，冒出一句話，「你説我要是給他了，到時我先走，他再娶了一個，遺產是不是也有他老婆一份？」

得到肯定的回答後，阿姨有點跳腳，「那肯定不行，她有啥資格拿走我的。」最終，阿姨把自己的財產全部留給了孩子。當然，她沒告訴丈夫。

面對最後一份自由，人難免將不確定性放大，來保障自己最在意的人的利益，「有些人立遺囑，可能是防範未來的媳婦或女婿，因為不立遺囑的話，作為婚後財產，離婚的時候可以分割的，但一旦指定繼承，對方是沒有分割權的。」

相關文章：人工比尊嚴重要？父幹並非不公平？ 5個人生道理30歲時逐漸學懂

+ 14

有時候，人們也會誤以為自己是最被在意的那個人。

余青青見過看到遺囑後，親人臉上錯愕的表情。前些日子，一位老人的四個兒子過來提取遺囑，拆開檔案袋，細讀之後，大兒子嘴角微微一撇，努力剋制音量：

「不是全部留給我啊？」

穿越回訂立遺囑的那天，從密室出來後，兒子問老人，「只給我了吧？」作為老大，他一向受到寵愛，陪同期間，老人也在言語中暗示，「全部留給大兒子」。為了最終確認，這位40歲的男性還特意要了一份複印件——複印件當然沒問題，但老人沒過幾天就過來改了。

一套單位的福利房，地段極好，按市場價賣出有八九百萬，最終四個孩子平分。原因不得而知，「每個人訂立遺囑都會考慮很多，心思難以揣測。」

難以揣測的另一面，是不可告人的秘密。

有個上了年紀的阿伯，剛立遺囑沒多久，沒過幾天又來了。余青青以為是要做出修改，沒想到老伯一坐下來，就開門見山：

「我要再立一份遺囑，留給我外面的私生子。」

一套自建樓留給了這個孩子。事實上，對於這套資產，家裏人完全不知情，「深圳本地的財產都掌握在男性手裏，他可以告訴女方有哪些財產，也可以隱瞞」，余青青説。

私生子和正室，想必你腦海裏已經上演了一出狗血的橋段，但真相是，兩人永遠不會在遺囑庫相見，隱秘的孩子，隱秘的財產，各自在兩個世界裏平行生活。

「當然，如果兩個人最後都拿着遺囑去村裏説自己繼承了這個房子，那肯定就要打起來了。」



愛意與彌補旁觀了遺囑裏錯綜複雜的家庭故事，余青青對待情感也更加理智，她時常提醒自己，一定要把自己的利益放在第一位，「再美好的家庭，在利益面前也有崩塌的可能。」

但這也不是遺囑的全部，愛也是其中的旋律。

2020年，一位18歲的小姑娘也過來訂立遺囑。工資卡和社保，是這位深漂在這個城市的所有財產，加起來一共兩萬元。作為單親家庭的孩子，她從小在母親身邊長大，決定將這兩萬元全部留給母親，「錢不多，但是這是我對媽媽的一份心意，哪天出了意外，她也會知道我有多愛她。」

那年疫情肆虐，人生的無常讓她產生了表達愛意的緊迫，女孩還錄了一段影片，説出了對母親想説一直未説的話。離開之前，她舒了口氣，「這是最好的生日禮物。」

相關文章：財務自由｜初入職場 一事比買股票更重要 即睇20至50歲理財方向

+ 8

前來諮詢遺囑的年輕人

關於愛意，李芳印象最深的是一對東北夫妻。夫妻二人都是工程兵，很早就來到深圳，因為經濟原因，小兒子帶到了深圳，大兒子留在了老家。

不同的環境，兩個孩子也走向不同的人生軌跡。小兒子在華為工作，年薪百萬，大兒子在老家拿着幾千塊的工資，只夠温飽。

皇崗村的一套房子，是兩位老人唯一的房產，沒有任何猶豫，大兒子成為了指定繼承人。

對於大兒子的虧欠，一直是兩位老人心裏過不去的檻，「以後老大的孩子也能跟老二的一樣，在這邊過上好點的生活。」

講起往事時，夫妻二人都有些哽咽，最終執意要寫一封信，把遺囑的安排講明白，「是因為甚麼情況把老大放在家裏，又是甚麼原因沒把房子分給老二」，信很長，全篇都是希望孩子理解的苦心。

「對你們的愛，爸爸媽媽都是一樣的。」這是信裏的最後一句話。

表達愛意，也不只侷限於直系親屬。余青青接待過一位70多歲的女性，決定把自己名下的一套房產留給侄女。

在丈夫和兒子在世前，侄女和她並不親近。幾年前，丈夫和兒子都因病去世，留下她獨自一人，接連而來的打擊，讓她生出「想死」的念頭。也就在這時，侄女闖入了生活，照顧她的起居，安慰和開導她，「感覺像是漆黑的隧道里，終於看到了遠處有些光。」

作為失獨老人，這位女性對遺囑訂立有更加敏鋭的覺察。百年之後，自己膝下無兒女，遺產只能繼承給兄弟姐妹，「侄女是唯一幫到我的人，留給她我心裏才安心。」沒有巨額財產面前的利益爭奪和糾纏，普通人立下一份遺囑，表達自己對最在意的人的關切，余青青常常在這些故事裏，找到工作的意義所在。

但支撐她做下去的，遠不止是因為這些故事。

「遺囑不僅是一種保護，也是我們看待死亡的方式，立遺囑在中國還是一個比較忌諱的事情，覺得做了這個事情，黴運就會來。但其實，我們在立下遺囑的那一刻，才能真正看清自己內心最在乎的人事物，完成自我的一次梳理，更加坦然地面對死亡。」

你有梳理過，自己最在乎的人是誰嗎？

文中人物均為化名。



【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】