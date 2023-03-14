新世代抗壓力弱　上司不敢斥責？調查揭：公司越佛心越難留住人才

在大部分人心中，對於日本的職場生態一直都保持着高壓、工時長的印象，然而近年卻有許多日本公司有了劇烈的改變，不僅不讓員工超時加班、主管對下屬的態度也轉變為平易近人，然而，這樣的改變卻讓許多年輕的員工認為工作過為輕鬆，深怕學不到東西而選擇辭職。



透過日本《朝日電視台》報道，近日一份針對年輕員工的調查報告顯示出，面對日本企業工作環境轉變的影響，有三分之一的受訪者認為現在的工作「太輕鬆」，甚至網上也曾流傳過一名男子因為睡過頭慌忙打給主管，而主管不但沒有生氣，還好心的告訴他「下午再來上班就好」。在另一份調查中更有四分之一的受訪者表示，在剛入職時期從來沒有被主管或前輩責罵過。

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據日本RECRUIT WORKS 研究所的古屋星斗指出，雖當前日本企業為防治員工工作超時，有意減輕員工工作負荷的狀況，但日本年輕人卻也發現進入大公司不一定對於未來會有保障，而當處在職場過於安逸的情況下，更容易擔心未來的職涯發展，反倒認為應該要藉由工作累積更多的技術與經驗。

而這樣的報道也吸引了不少網民前來討論，有網民對於這份研究給予認同的回應：

．「我的公司也是這樣，我能理解辭職者的心情」

．「我在佛心企業工作，年輕員工確實待不久」



也有網民認為在幸福企業工作，應該更可以用下班的時間來充實自己：

．「在佛心企業工作，應該可以用下班時間提升自己才對」



然而也有網民指出：

．「有時候人比公司更成問題…」

．「這種公司是天堂吧！」

．「現在的年輕人似乎被過度寵壞了」

．「你只是對你的工作沒有責任感。」

．「跟佛心企業無關，他們會辭職是發現公司沒有前景或薪資太少吧」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：奴性堅強？日本年輕人嫌「工作太輕鬆」想離職，佛心企業留不住青年】