年輕人心態果真出了事？00後老闆分享經歷　嘆3個月炒了3位00後

現今社會比起當打工族，越來越多人都選擇了創業。



近日，一名00後老闆剛創業三個月便解僱了三名員工的帖子在網絡上掀起了熱議，該老闆大嘆如今的少年出來社會工作的態度讓人不禁搖頭，彷彿他們打工不是為了賺錢生活，而是為休息而活。

若連同齡的老闆也有所不滿，這幾位年輕人也真的要檢討一下是哪裏出了問題：（按圖了解）

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不久前，一名來自馬來西亞老闆在Facebook 發文表示，年僅20歲的他沒有讀過大學，現在剛開始創業，由於很同情年紀輕輕就輟學的同齡人，因此如果有他可以幫忙的地方他也會盡量施以援手。但在文中他卻透露，不知道是不是自己太年輕還是太縱容的原因，導致這些同樣是00後的員工都「爬上了自己的頭」，剛開始上班時還信誓旦旦說自己多能幹，可以賣命工作，但一旦新鮮感熱乎勁過去了後一切就馬上變了樣。

他表示，「起初我是想請年齡相近的伙伴，因為這樣可能會比較沒有代溝，後來我發現我的出發點是錯的。他們全部都是中學沒有讀完就輟學，然後一直抱怨家庭、抱怨學校；接二連三請到這類人，真的很心累。他們肯定覺得是我這個老闆的問題」。接着老闆解釋，他的員工一上廁所就20分鐘，一天四次；有人則一直請假，沒上班也不通知，或者上班到一半就以「要跟朋友慶祝生日」 為由要求早退，還抱怨表示壓力大、工作內容很多、不公平等等。

該老闆也直言，雖然遇到這樣的員工很心累，但如今他的事業剛起步，所以接下來還是會一直經歷類似「請人來，請人走」 的情況，文末還揶揄道「希望幾年後的你們不會為自己的行為感到後悔，希望你們找得到比我更好的老闆，一個可以允許員工上廁所上一個小時&可以允許員工無限請假的老闆。」

對此，不少網民都留言支持：

．「其實我很同情你的遭遇，其實年輕員工，尤其00後，最重要的還是要會醒目且有責任感，老闆加油」

．「做老闆一定會遇到不同pattern的員工，適合你的就留，不適合的就走吧～」

．「不要一竹打翻整條船，如今無論是否00後90後80後也是一樣有這問題」

．「放心，我18歲開店到現在都是這樣過，十多年過去了，以後還會有很多更好笑的」

．「我公司的90後也好不了多少。。一個月來月經3次。。一年車禍4-6 次」

．「吃過苦的人才知道錢難賺」



不知道大家又有甚麼看法呢？

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