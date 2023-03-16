搵工｜收到公務員履歷一律不錄用？HR稱他們「2件事」比常人差

社會上的工作選擇非常多，其中公務員被認為薪水穩定又有保障，因此許多父母都會鼓勵孩子走上這條路。



不過，一名網民在網絡上發文，表示某天和公司HR閒聊時，對方說「只要是當公務員好幾年後來面試的，基本上都不錄取，因為能力和抗壓性一定比較差」，而帖文曝光後也掀起討論。

「金飯碗」神話不再，想不到在求職市場上，公務員更會被人嫌棄：（按圖了解）

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早前一名網民在PTT上以「沒人發現當了公務員人生就無法回頭了嗎」為題發文，事主透露和公司人資閒聊時，對方表示「各家公司看履歷，只要是當公務員好幾年後來面試的，基本上都不錄取」，原因是他們覺得從公務員轉職的人，能力和抗壓性一定比較差。

事主認為考上公務員的人，根本不可能做1至2年就離職，一定都是做了好幾年之後，發現薪資待遇不斷被同年齡的人超車，未來福利又一直被砍，「越想越不對勁，想去私人企業投履歷，結果又發現沒人想錄用，大好前程就這樣沒了」。

事主表示公務員是當年被長輩吹捧的職業，但現在來起來就只是把一群年輕人騙進坑裏，再慢慢砍光他們未來的福利，「現在他們發現被騙了，卻很難再轉換跑道離開，因為人都已經進入中年了，哪裏還有業界的人願意收公務員轉職的，根本就整個廢到笑啊，沒人發現當了公務員人生就無法回頭了嗎？」

帖文底下吸引大量回應，不少網友紛紛反駁：

．「公務員抗壓能力根本頂好嗎？尤其是前線的公務員，一推刁民辦事拖時間」

．「第一線新北公職，比很多民間還操」

．「公務員根本不爽好嗎？基層很慘，看離職率最準，更多的是不甘願花這麼多時間成本考上，所以還在硬撐的」

．「市政府晚上燈都亮的，這麼爽你怎麼不去考？」

．「公務員抗壓能力低？別開玩笑了」



也有網民提到：

．「你還是多閱歷幾年吧…公務員根本比民間爽，光一個甲方業主身份，小小承辦都能對民間大公司主管頤指氣使了」

．「看來你對公務員的認知很狹隘，我身邊做久離職的都是被民間高薪挖走」

．「新創大概真的不喜歡公務員吧，但偏傳統產業尤其是有做標案的就不一定了」

．「這篇很雲，不少BOT標案或計劃案都是有當過公務員的人承辦，因為熟知流程、法規、眉角，根本高薪被挖角」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】