轉工｜沒一技之長卻急須高薪工作 網民推介這些「肯做就有」職業
撰文：聯合新聞網
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現在物價通膨，許多上班族追求高薪工作來維持生活開銷，日前一名網民就好奇「有沒有甚麼工作是月薪4萬元（台幣，約港幣1萬零5百元）？」對此，許多資深打工仔建議他「可擔任物流司機、保安」，指出這3種職業都可以拿到不錯的薪資。
（編按：台灣目前最低工資為26,400元台幣，約港幣6千9百元）
為更高人工而轉當這些職業，你願意嗎？（按圖了解）
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一名網民在Dcard發文表示，他雖然沒有一技之長，但家裏發生了突發狀況，需要換薪資更高的工作，因此他求助網友「有甚麼工作的月薪能夠達到4萬以上？」
對此，網民回應：
．「開車的工作吧，如果沒有一技之長的話，開車比較好上手，但如果當貨運司機，常常工作超時又很累，肯做就可以」
．「甚麼都不會的話可以做物流，會開貨車就去當司機，4萬以上的工作很好找，但是看你要不要做而已」
．「保安，應該保安最容易上手。開車像物流司機就不建議，除非你對該區域的路非常熟悉，熟悉到可以背的且還可以知道哪邊有替代道路可以走，疊貨也是一門技巧，沒那麼容易上手」
．「外送就行了吧！找個正職工作，平常兼職跑外送，月領5萬都不是問題」
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