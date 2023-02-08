求職｜招聘廣告中不提人工範圍、多少年假？遇10大跡象建議別應徵

有的企業為了招攬人才，在徵才網站上把職缺描述（Job Description，簡稱 JD ）寫得天花亂墜，但恐怕弄巧成拙！舉例來說，職缺介紹沒寫清楚公司核心需求，就很可能會誤導求職者，因此接下不適合自己的工作。



美國人力資源公司沛齊（Paychex）針對美國近一年的求職者進行調查，詢問他們如何篩選不值得應徵的公司，受訪者總共列出了 10 項重點：如果求職者在職缺描述看到下列狀況，可能是這份工作有問題的警訊，投履歷之前最好三思！

搵工也要搵得精明，遇見以下10個狀況，建議還是小心為上！（按圖了解）

+ 21

1.薪資待議

薪資是工作中最重要的一環， 許多公司不寫明薪資，而是寫「待議」，恐怕代表薪水不會太好； 有些公司也會如「注重個人成長」、「升遷快速」等話術來說服求職者忽略薪資問題，這也讓人不禁懷疑公司待遇不佳。職缺描述還是最好能寫明薪資範圍。

2.不合乎行情的低薪

除非公司福利優渥到可以彌補比就業市場行情還低的薪水，否則看到開出不合理的低薪的公司，就該敬而遠之，因為這可能意謂着該公司並不重視人才價值、不願意投資員工。

3.看經驗給薪資

這是一個相當過時的概念， 真正理想的做法，是公司設定每份職務應獲得的待遇 ，並針對這樣的待遇期許、檢核員工的努力，不是從他過去的學經歷判斷他進公司那一刻該拿到多少錢。

4.過高的經歷要求

對新鮮人來說，只要看到「工作經歷 X 年以上」的需求，通常就會打退堂鼓了。如果不是管理職或需要資深員工， 建議企業不要隨便加上經歷要求，以免篩掉一些潛力人才。

5.冗長的徵才條件

如果公司列出一大串徵才條件，很可能表示這個職位的角色範圍太廣，甚至可能連公司本身也不清楚要這個職位扮演甚麼角色，恐怕也會在帶領新進員工上失去方向，進去後會是一場災難。

相關文章：見工｜怎判斷應徵公司有問題？面試趕着完、HR不禮貌應小心有伏

+ 16

6.未提到有薪假

根據麥肯錫健康研究所（McKinsey Health Institution, MHI）的調查，長期感受到倦怠的員工，在未來 6 個月內的離職率更比他人高出 6 倍！越來越多僱主願意投注資源提升員工的心理健康與福利。更別說追求工作與生活的平衡已是主流，所以連有薪假都沒提到的公司，最好就別考慮了。

7.病假要扣薪

許多人不敢請病假，就是因為病假要扣薪。然而自從疫情爆發後，病假越來越重要，畢竟一名生病的員工可能會感染更多的員工。吝於給員工病假的公司，可能根本不重視員工的健康。

8.假日偶爾會需要上班

相信多半沒人希望放假還要上班，如果在職缺描述上特別提到這一點，不免令人擔心是不是會演變為一種常態。

9.需要多次面試

調查中，多數受訪者都認為「超過兩次」的面試就太多了，安排過多場面試的公司也會讓人懷疑缺乏效率。另外，冗長的面試流程也很消耗求職者的心力，浪費空等的時間。

10.錯字

通常大家只會要求求職者履歷不可以有錯字，但求職者也在用同樣標準檢視公司寫的職缺描述，畢竟面試人的第一門面就是 JD，連 JD 都有錯字，難免讓人覺得這間公司有點不正經。

【延伸閱讀，更多搵工、面試建議】

面試技巧｜見工時如何爭取合理人工？4個小技巧令薪酬高於期望值

+ 14

見工｜面試亂發問隨時會扣分 5條問題「不恥下問」或觸及HR底線

+ 11

【本文獲「經理人」授權轉載。】