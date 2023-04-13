見工｜「貨品在賣幾千萬，你有辦法？」畢業生被面試官狂數零經驗
撰文：聯合新聞網
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大學畢業的社會新鮮人初入社會謀職不易，一名新鮮人近日面試時遭面試官刁難，甚至數落她「沒經驗」，還嗆她「我們這些東西幾百萬幾千萬的在賣，你有辦法嗎？」她無奈表示，「那這樣為甚麼要寫經歷不拘？」委屈到回家的路上衣邊騎車一邊哭。
說得好聽一點就是「壓力測試」，說得難聽一點就是「刻意刁難」：（按圖了解）
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一名網民在論壇Dcard發文表示，「最近面試好幾家公司，有些等通知，目前有兩間未錄取，然後今天早上面試了一間大公司，一進去有四位上司，其中一位比較看起來像老闆的問我專業知識，我只會回答幾題，滿慶幸自己有回答出來，但有兩題就不會了」。
該網民表示，「面試官有點數落我，一直強調我沒經驗，還問我『我們這些東西幾百萬幾千萬的在賣，你有辦法嗎？』我就回答之前只在學校做過的項目，我心裏想，那這樣為甚麼要寫經歷不拘？」
該網民無奈表示，「這次面試氣氛不是很好，還有上司高姿態的態度，是我面試這幾間下來的體驗最差的一家，回家的路上都在自我懷疑，邊騎邊哭，我要繼續去投履歷找工作了」。
其他網民則留言：
．「恭喜成功避雷，面試也只是評估妳和公司雙方適不適合的過程，而不是評估個人價值。即使現在缺乏經驗，妳也還很多優點和潛力等待被發掘」
．「面試數落你，至少可以知道以後跟他共事的時候他還是會數落你。這樣應該要開心吧？工作最苦的是一個只會欺凌的職場」
．「我怎麼覺得你之後會接到錄取通知，但薪水會被壓的很低」
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