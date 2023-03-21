搵工｜網民5點判斷公司是否「正路」　遇第5點別妄想仍能置身事外

找工作除了要看薪資待遇，還有許多眉角需要注意，近日一位職場經驗豐富的女網民分享了自己選公司的5大要點，提醒大家可以觀察公司是否有「流動率過高」、「薪資福利不清楚」、「畫大餅」、「一人工廠」和「人際複雜」等問題。



「試用期並不只是公司審核員工適不適用，我們也必須判斷這間公司值不值得付出。」一位在職場打滾7年的女網民於Dcard發文分享如何判斷公司好壞，她列出5大不良跡象供網友參考。

+ 16

1. 流動率太高

事主提醒，面試時可先詢問此職位是否為補缺或擴編，藉此初步了解公司目前的狀態，進去後也要觀察公司流動率是否過高，「凡事皆有因，好的公司不可能會讓人想離職」。

2. 薪資福利不說清楚

事主表示，「今天我們是去工作，不是去做慈善，我付出我的實力與時間，該拿的必須要拿，懂得珍惜人才的公司才值得我們掏心置腹。」她也注意到，最近有公司在徵才內容的「面試淘汰考量因素」中列出「太在意薪資福利與升遷」，她對此嗤之以鼻，「就去騙騙社會新鮮人吧，被摧殘過的我不會再上當了。」

3.畫大餅的話術

事主強調，畫大餅（編按：即「誇口說出不切實際的未來」）絕對是大忌，很多人給點糖就暈，根本忘記確認吃進去的東西到底是甚麼。她建議，當面試官詢問有甚麼問題時，要問清楚公司目前的發展狀態、實際合作單位等等，如果他們的回答是虛無縹緲的未來願景，警報器就必須響起。

4. 一人工廠的職務內容

事主指出，許多公司都希望一人份的薪水做5人份的事，但以結果來看，若經驗值被分散，對跳下一間公司是個致命的缺點。她直言，進入職場要的不會是全才，而是專精的能人，想為自己的未來打基礎就要懂得勇敢說不，拒絕偏離職務內容太多的工作。

5. 關係複雜的辦公室

事主分享，她曾待過一間公司，不僅HR是老闆的小三，其他部門的主管還愛玩雙面人，到處亂傳八卦、找老闆咬耳朵，老闆甚至會找全公司到會議室公審員工，搞得人心惶惶。她建議，「若發現關係雜亂，盡可能躲開並想辦法離職吧，別妄想當唯一一股清流」。

不少網民對事主的分享深感共鳴：

．「自己的經驗是如果遇到1又是新鮮人，要有剛進去不久就要當學長姐的準備」

．「我上一間公司全中，尤其第5點最嚴重」

．「很棒的分享，我前東家全中」

．「我前公司中了1、2、4，待了三個月馬上逃走」

．「剛畢業第一份工作就遇到1、4、5，一堆爛公司嘴上說的天花亂醉，實際上渣都不是」



也有網民提出不同看法：

．「這5點都不是離職原因，歸納1點給你，薪水不夠高，你薪水夠高，這些問題都會離你而去」

．「不是每個老闆剛開始都是衰老闆，但最後一定都會變成衰老闆，你仁慈就會碰到對你不義的員工，人的劣根性創業幾年看透透」



【延伸閱讀，更多搵工、面試建議】

辭職｜跟上司合不來 寧減人工也要轉工？網民撥冷水不支持有原因

+ 4

衰老細｜上司是麻煩還是真心衰？留意6項特徵 全中麻煩諗定轉工

+ 13

延伸閱讀：

同事向主管哭訴工作壓力大 重責全轉到她身上：我該流淚了

留學日本不教同事說「日文」被罵難相處 網揪1點回：你輸了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】