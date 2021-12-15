轉工｜30歲才轉行太遲？年齡非關鍵　用4條問題釐清離職決心多大

三十歲，或是即將三十歲，對於許多人來說正式人生階段的轉捩點。面對現況與選擇，很多時候在庸碌慌忙的生活中，很難理出頭緒，明白自己為何對於現況感到失望與焦慮。



焦慮，來自對於選擇模糊不清，以及理想生活的忽遠忽近，你之所以停在原地，拒絕往前，事實上是你還不那麼肯定，此刻的不快樂與不舒服，究竟是來自環境，還是源於自己？

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如何釐清工作之於你的意義？

「意義」，是驅動事情發生的發電機，當內在因素與外在因素共同為你的生活與工作充電，你便會有相對足夠的能量，促成正向的貢獻，同時成就感也會返回自己。

因此，當你遇上工作卡關，對於自己的現況感到綁手綁腳、充滿抱怨與無奈，第一步請展開「與自己的對話」，你可以透過以下四個詢問，初步與自己溝通：

1. 對於工作，你是否有一個「安身立命的 Why」，驅使你找到生活的目標與意義？



2. 這份工作，甚麼地方對你來說最具成就感？



3. 你喜歡在這份工作中的自己嗎？若不喜歡，是因為甚麼、能夠改變嗎？



4. 在這份工作中，你是否持續成長，使你距離「理想生活」與「理想自己」越來越近？



對於現況的不滿，光抱怨是沒有用的，重點在於「釐清現狀」以及「自我評估」。

以從金融業轉戰科技業的 Google 工程經理 Joy 為例，他認為，面對轉職，最重要的是「自我評估」，而評估的起點，在於你必須足夠了解自己的需求，結合環境因素、手頭資源以及他人意見，你可以系統性地整理出突破現況的重要選項，以這些選項作為起點，一步步地，你便能對於「可能的選擇」有更清晰的圖像。

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給轉職者的3個決策步驟

大學就讀工商管理的 Joy，一畢業就進入金融業工作，幾年後，他發現自己在金融業體制中格格不入，不但無法適應較為生硬的科層體制，更對於無法開放式對話的從屬關係感到不自在。

「在金融業，我第一次發現自己可以如此貪心，」Joy 分享，當時無論上班或是下班，他都謹守着股市看盤，數字把持了生活，也侵蝕心靈。最終，令他終於痛下決心離開投入多年的崗位，徹底離開金融業，只因他問了自己兩個核心的問題：

「你究竟期待在一份工作中，為自己或是世界，帶來甚麼樣的價值？」



「你究竟喜不喜歡，在現在工作崗位上的自己？」



當他發現，金融業的工作狀態與氛圍幾近無法改變，也找不到留下去的目標與意義時，更堅定了轉職的決心。

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Joy 說，當你發現自己不喜歡現在的工作，具有改變的勇氣是重要的，同時，當你清楚明白自己「不要甚麼」之後，釐清「自己要甚麼」是下個階段最重要的思索。

將你職涯核心的追求，與對理想生活的想望連結在一起，那樣你處理的核心將會放在生涯，而非單純的職涯。畢竟生活與職場，本為一體，不該老是被分開來談。

釐清需求後，最重要的是如何行動。當你下定決心做轉職規劃，可以嘗試 Joy 提供的三步驟：

1. 自我評估

第一階段，理解自己想要過甚麼樣的生活、想達成甚麼樣的目標。在此階段，你可以嘗試將選項攤開來，檢視每一個選項的可能性與是否與期待符合。在「自我評估」過程裏，最重要的是「釐清所愛」，其他更為現實層面還有待下一階段做風險的管理與評估。

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2. 風險管理

風險管理，包含財務、經驗、自我期待等多個面向。在轉職前，可針對轉職期間所遇狀況做全面性的評估，來確立轉職期間自己是否能維持最低生活品質，以達到轉換跑道的目的。

以 Google 工程經理 Joy 為例，他在做職涯轉換時，發現自己當時的學經歷根本無法應徵「工程師」這樣的職位，在風險評估下，他認為自己有必要重回校園就讀大學、研究所，同時，他必須針對這段在學期間，做縝密的財務規劃，才有機會完成長達 2-4 年的轉職計畫。

風險評估的目的，在於確保自己在相對安全的範圍之內，給予自己安定感、評估自己承擔風險的能力，別在毫無準備的情況下把自己推入火坑，也是進行轉職時很重要的例行工作之一。

3. 親密溝通

轉職肯定伴隨困難與不確定性，一旦做好規劃，請適度向生命中的重要他人尋求協助。

無論是經濟支援、情感支持在這個階段都是重要的。決策權掌握在自己手裏，但相對的，你也會需要支持團體的聲音，給你多方的刺激與同理。正面的支持可以予你信心，反面的聲音可以促你思考，所有的溝通，都將強化你在這段時間對自我的了解。

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轉職後，你將開啟生命的下一章節

很多人懼怕轉職，是擔心自己過往的投入白白浪費，所以寧願將自己放在不舒適的環境裏，把「痛苦地工作着」當日常，以為人生本就是這樣「熬」過來的。

但事實上，沒有任何的經歷會「浪費」，因此「可惜」不應該是止足不前的原因。本文最後，想以湯姆・克魯斯的經典電影《征服情海》作結，邀請大家記得，邀請大家，找回工作的初心，給予自己勇氣，並展開可能的行動。

電影一開始，年輕有為、聰明絕頂的運動經紀人 Jerry Maguire 在一天夜裏，寫了一封公開信寄發給全公司員工，那封公開信，就是這部電影廣為人知的「使命宣言（Mission Statement）」，信裏，有 Jerry Maguire 對於工作的初心，以及他對於運動產業的期盼。

這封名為「The Things We Think And Do Not Say（我們知道卻不說的事）」的信件，成為改變他一生的開始。

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他在信裏寫下：「少接一些客戶，給每位客戶多一點關注。少賺一點錢，多做一點公益。多愛自己一點，開始真正地活着。」而公司收到這封信後的一週後，Jerry Maguire 被開除了，他帶了一條魚、一個信任他的二線球員和會計小姐離開他奉獻半輩子的公司。

一切看似從零開始，離職的他必須自己肩負所有基礎的事物，營運一間無名公司，然而至始至終，他都仍保有他的姓名、信任他的球員，還有過去所有工作經歷中，所養成的肌肉記憶。

轉職、轉調、離職，肯定會碰到相同的困境，你必須花一點時間彌補專業知識的落差，以及不習慣。然而，請相信自己的選擇，也相信職涯上半場留下的來一切，包含能力、人脈以及經驗，那都會是你的禮物。

請記得，你的職涯永遠是你自己的，不是公司的。 Google 台灣總經理 Tina Lin

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：30 歲轉職會太晚嗎？給轉職者的 3 個實用方法論：自我評估、風險管理、親密溝通】