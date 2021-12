轉工｜30歲才轉行太遲？年齡非關鍵　用4條問題釐清離職決心多大

三十歲,或是即將三十歲,對於許多人來說正式人生階段的轉捩點。面對現況與選擇,很多時候在庸碌慌忙的生活中,很難理出頭緒,明白自己為何對於現況感到失望與焦慮。



焦慮,來自對於選擇模糊不清,以及理想生活的忽遠忽近,你之所以停在原地,拒絕往前,事實上是你還不那麼肯定,此刻的不快樂與不舒服,究竟是來自環境,還是源於自己?

如何釐清工作之於你的意義?

「意義」,是驅動事情發生的發電機,當內在因素與外在因素共同為你的生活與工作充電,你便會有相對足夠的能量,促成正向的貢獻,同時成就感也會返回自己。

因此,當你遇上工作卡關,對於自己的現況感到綁手綁腳、充滿抱怨與無奈,第一步請展開「與自己的對話」,你可以透過以下四個詢問,初步與自己溝通:

1. 對於工作,你是否有一個「安身立命的 Why」,驅使你找到生活的目標與意義?



2. 這份工作,甚麼地方對你來說最具成就感?



3. 你喜歡在這份工作中的自己嗎?若不喜歡,是因為甚麼、能夠改變嗎?



4. 在這份工作中,你是否持續成長,使你距離「理想生活」與「理想自己」越來越近?



對於現況的不滿,光抱怨是沒有用的,重點在於「釐清現狀」以及「自我評估」。

以從金融業轉戰科技業的 Google 工程經理 Joy 為例,他認為,面對轉職,最重要的是「自我評估」,而評估的起點,在於你必須足夠了解自己的需求,結合環境因素、手頭資源以及他人意見,你可以系統性地整理出突破現況的重要選項,以這些選項作為起點,一步步地,你便能對於「可能的選擇」有更清晰的圖像。

給轉職者的3個決策步驟

大學就讀工商管理的 Joy,一畢業就進入金融業工作,幾年後,他發現自己在金融業體制中格格不入,不但無法適應較為生硬的科層體制,更對於無法開放式對話的從屬關係感到不自在。

「在金融業,我第一次發現自己可以如此貪心,」Joy 分享,當時無論上班或是下班,他都謹守着股市看盤,數字把持了生活,也侵蝕心靈。最終,令他終於痛下決心離開投入多年的崗位,徹底離開金融業,只因他問了自己兩個核心的問題:

「你究竟期待在一份工作中,為自己或是世界,帶來甚麼樣的價值?」



「你究竟喜不喜歡,在現在工作崗位上的自己?」



當他發現,金融業的工作狀態與氛圍幾近無法改變,也找不到留下去的目標與意義時,更堅定了轉職的決心。

Joy 說,當你發現自己不喜歡現在的工作,具有改變的勇氣是重要的,同時,當你清楚明白自己「不要甚麼」之後,釐清「自己要甚麼」是下個階段最重要的思索。

將你職涯核心的追求,與對理想生活的想望連結在一起,那樣你處理的核心將會放在生涯,而非單純的職涯。畢竟生活與職場,本為一體,不該老是被分開來談。

釐清需求後,最重要的是如何行動。當你下定決心做轉職規劃,可以嘗試 Joy 提供的三步驟:

1. 自我評估

第一階段,理解自己想要過甚麼樣的生活、想達成甚麼樣的目標。在此階段,你可以嘗試將選項攤開來,檢視每一個選項的可能性與是否與期待符合。在「自我評估」過程裏,最重要的是「釐清所愛」,其他更為現實層面還有待下一階段做風險的管理與評估。

2. 風險管理

風險管理,包含財務、經驗、自我期待等多個面向。在轉職前,可針對轉職期間所遇狀況做全面性的評估,來確立轉職期間自己是否能維持最低生活品質,以達到轉換跑道的目的。

以 Google 工程經理 Joy 為例,他在做職涯轉換時,發現自己當時的學經歷根本無法應徵「工程師」這樣的職位,在風險評估下,他認為自己有必要重回校園就讀大學、研究所,同時,他必須針對這段在學期間,做縝密的財務規劃,才有機會完成長達 2-4 年的轉職計畫。

風險評估的目的,在於確保自己在相對安全的範圍之內,給予自己安定感、評估自己承擔風險的能力,別在毫無準備的情況下把自己推入火坑,也是進行轉職時很重要的例行工作之一。

3. 親密溝通

轉職肯定伴隨困難與不確定性,一旦做好規劃,請適度向生命中的重要他人尋求協助。

無論是經濟支援、情感支持在這個階段都是重要的。決策權掌握在自己手裏,但相對的,你也會需要支持團體的聲音,給你多方的刺激與同理。正面的支持可以予你信心,反面的聲音可以促你思考,所有的溝通,都將強化你在這段時間對自我的了解。

轉職後,你將開啟生命的下一章節

很多人懼怕轉職,是擔心自己過往的投入白白浪費,所以寧願將自己放在不舒適的環境裏,把「痛苦地工作着」當日常,以為人生本就是這樣「熬」過來的。

但事實上,沒有任何的經歷會「浪費」,因此「可惜」不應該是止足不前的原因。本文最後,想以湯姆・克魯斯的經典電影《征服情海》作結,邀請大家記得,邀請大家,找回工作的初心,給予自己勇氣,並展開可能的行動。

電影一開始,年輕有為、聰明絕頂的運動經紀人 Jerry Maguire 在一天夜裏,寫了一封公開信寄發給全公司員工,那封公開信,就是這部電影廣為人知的「使命宣言(Mission Statement)」,信裏,有 Jerry Maguire 對於工作的初心,以及他對於運動產業的期盼。

這封名為「The Things We Think And Do Not Say(我們知道卻不說的事)」的信件,成為改變他一生的開始。

他在信裏寫下:「少接一些客戶,給每位客戶多一點關注。少賺一點錢,多做一點公益。多愛自己一點,開始真正地活着。」而公司收到這封信後的一週後,Jerry Maguire 被開除了,他帶了一條魚、一個信任他的二線球員和會計小姐離開他奉獻半輩子的公司。

一切看似從零開始,離職的他必須自己肩負所有基礎的事物,營運一間無名公司,然而至始至終,他都仍保有他的姓名、信任他的球員,還有過去所有工作經歷中,所養成的肌肉記憶。

轉職、轉調、離職,肯定會碰到相同的困境,你必須花一點時間彌補專業知識的落差,以及不習慣。然而,請相信自己的選擇,也相信職涯上半場留下的來一切,包含能力、人脈以及經驗,那都會是你的禮物。

請記得,你的職涯永遠是你自己的,不是公司的。 Google 台灣總經理 Tina Lin

