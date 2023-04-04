公務員｜儲多幾年經驗才考入政府？了解公營職場文化　就知非上策

瀏覽網上討論區，有些網民會打算在私營企業工作幾年之後，才加入公營企業工作。但我認為，一旦打算將來加入公營企業，便應該盡速趁後生加入。

今天半宅職薯就和大家討論公營企業和私營企業工作的根本性分別。



薪高糧準只是表徵

談到在公營企業和私營企業工作的分別，大家一定會首先想到公營企業薪高糧準，人工高福利好；與此相對的私人企業，收入不穩定也沒有大保障，但勝在有機會快速升職。

上面所談的只是表徵，下面和大家討論骨子裏的理念性分別。

相關文章：搵工｜收到公務員履歷一律不錄用？HR稱他們「2件事」比常人差

+ 8

公營企業向公眾交代 私營企業向老闆交代

大家應該記得早陣子有一則新聞，報道某公營機構高層年薪300萬元，令讀者為之譁然。

如果換轉身份，如果有某私營企業高層年薪600萬元，讀者的感覺未必會為之譁然，卻可能是羨慕。為甚麼有這樣的分別呢？

公營企業骨子裏是向公眾交代的，因為他們的資金有機會是來自納稅人或者募捐者；反之，私營企業的資金是來自他們的生意或者投資者，只要老闆或者投資者不計較，他們喜歡怎樣用也可以，外人無權過問。

公營企業特別着重文書紀錄

既然公營企業是向公眾交代，他們的員工所做的每一件事，高層的每一項決策，日後都有機會被問責。所以公營企業特別多文書工作，目的就是若干年後事情被翻出來的時候，可以精準地找出責任的源頭，向公眾交代。

與此相對的，是私營企業只須要被老闆問責。老闆可以憑個人判斷和喜好，決定是否追究某些錯誤的責任，甚至在某些地方故意含糊，以創造空間讓員工發揮創意和潛力。太多文書紀錄，不單浪費員工時間，更加會造成製肘。

相關文章：搵工｜初創公司彈性大、氣氛積極？過來人嘆現實「沒想像中的好」

+ 12

私營企業允許創造打工明星

大家有沒有留意到，很多明星級的打工仔都是來自私人企業的呢？你很少會見到一個來自公營企業的打工仔成為企業吹捧的明星。為甚麼會這樣呢？

因為私營企業的打工仔明星，可以被私營企業老闆善用成為生財工具，互相獲益。總之，老闆喜歡你便可以捧你上天。

但在公營企業，企業追求的是每一位員工，哪管是誰人，當坐在這個崗位上，所做出的效果都要和其他員工一模一樣。你要是突破常規，行為跳脫嗎？那麼你很大機會已經干犯了那繁瑣的內部指引。公營企業的員工，就是要盡量做到和其他同事一樣，做事不要太破格（超高層除外），衣着也最好不要太花俏。

當然，有些公營企業也會嘗試創造打工明星，但其實這是一件極度高難度的事：高層會害怕被人質疑和那打工仔是否有親，是否以權謀私，益自己友？

公營企業越早加入越好

回應文章開初的問題：為甚麼公營企業越早加入越好呢？

最容易理解到的，就是公營企業工作和私人企業工作本質上有所不同，所以越早累積相關經驗越好。

但當你想深一層，便會了解到一位公營機構員工的晉升，其實也需要向公眾交代的。當中必定涉及大量客觀可量化的指標，以避免私相授受。工作年資便是其中一項最容易向外界解釋交代的指標。

舉一個例子，在私營企業，一個有能力的小夥子可以在十年八年間升至高層位置，只要他能為公司賺取生意（或者老闆因私人理由喜歡他）便成了。

但在公營企業，由於一切按規矩做事，一個員工很難跳脫的突出自己。結果，沒有犯錯，加上年資，加上學歷，再加上連續多年的優異評估報告，便成為把這位員工升職的最容易交代指標。當中的重點，依然是向公眾交代。

公營企業由於制度繁瑣，非常着重經驗，十功不能補一過，自然會出現一個問題：高層職位由誰人來接班？

出於上述原因，高層必須在員工非常年青的時候作出判斷，判斷他們有沒有機會將來接任高層職位，然後對選中者加以栽培。

當然，這些天之驕子有部分會中途因為犯錯而「陣亡」，但在高層來說這並不打緊，因為一定有人後補。至於中途「陣亡」者，在陣亡那刻可能已經升至中高層，不至於一無所有。

結語

最後不得不說的是，上述討論純粹是我個人猜想，並沒有事實根據（說實在你也不會知道潛藏在人腦中的想法）。如果你認為有道理的，可以進一步思考；認為沒有道理的，就當是笑話一則便可以。

【延伸閱讀，更多打工仔職場見聞】

年輕人心態果真出了事？00後老闆分享經歷 嘆3個月炒了3位00後