用ChatGPT做兼職？即學6種賺錢方法　有人用其中一招2天賺55k

「怎麼用ChatGPT賺錢？」在許多人知道怎麼用ChatGPT之後，不少人開始思考學會使用這個工具該怎麼變現。近日台灣公司JKL SEO的總編輯Jemmy表示，他利用ChatGPT寫了一篇銷售頁，短短發佈兩天的時間，就賺進超過21萬元台灣（約港幣5萬5千元）。究竟如何在AI爆發的時代，活用這些機器人工具分一杯羹呢？本文將介紹6種怎麼用ChatGPT賺錢的方法給你。



ChatGPT使用得宜的話，原來可成為做兼職及創業的科技神器：（按圖了解）

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方法1. 拓展網購電商事業

網購行之有年，在經歷COVID-19之後網購的使用人數、頻次都有爆發性的成長。不過，除了賺本地市場的金錢，早就有許多大型電商將網站翻譯成別的語言，打入境外電商的市場。

如果能把語言翻譯成英文、日語、韓語等，就多一個拓展國外客群的機會。當然在拓展事業前，必須考慮到「產銷人發財」的問題，以及商品在海外市場的競爭力、法規等問題。不過，比起以前透過ChatGPT的翻譯功能，便能降低翻譯的屏障，讓事業有更好的拓展機會。

​方法2. Blogger部落客

以內容創作這點來說，許多人在討論文字創作者會不會被ChatGPT取代，未來科技會發展到怎麼樣的極值難以預料。不過，學會使用這些AI工具，確實能高效的幫助內容創作者。像是產出文案、蒐集關鍵字、下標等，都可以善用ChatGPT給予方向。

透過ChatGPT寫程式架設網站，運用ChatGPT的關鍵字技術產出SEO內容，便能讓這樣的機器人部落格賺取流量，未來透過Google廣告，或者聯盟行銷分潤的方式來賺取被動收入。

方法3. YouTuber

相信大家應該都有看過YouTube和Facebook上「N分鐘說電影」的影片，其實想成為內容整理型的YouTuber，只要先透過ChatGPT撰寫文案，再到「剪映」去把文字轉成音檔和影片，就能快速產出了。不過無論是ChatGPT、Midjourney、剪映，都需要再次審核正確性、合法性的問題，這也是AI發展至今還沒辦法完全突破的限制。

方法4. Instagrammer

IG上越來越多如和斜槓、如何理財、如何管理時間知識型內容創作者，透過ChatGPT產生文案，再利用可商用的圖像製作工具Canva便能迅速的產生圖文，再和AI的協做下成為Instagrammer，等人氣累積到了一定程度就可能有業配機會，拓展收入來源。

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方法5. 接案人員

透過ChatGPT提供的文案，加以改寫潤飾也可以創造出商品介紹的文案、劇本、回覆Email。每個人一天都只有24小時，有許多企業在事情做不完時，或有設計需求時就會外包工作，善用這些AI工具，拓展工作技能、增加競爭力、加速作業效率，便有更多的能力和精氣神賺取業外收入。常見的文案外包、翻譯外包工作都能透過ChatGPT來協作。

同理，如果會善用Midjourney的設計師，也能透過AI產圖來和客戶做初步溝通，或者給自己靈感，並加以透過Illustrator 、Photoshop...等工具來做設計。

方法6. Open AI獎金計劃

ChatGPT母公司Open AI，近日在Twitter上祭出了賞金計劃。於貼文中寫到「We're launching the OpenAI Bug Bounty Program — earn cash awards for finding & responsibly reporting security vulnerabilities.」（譯：我們正在啟動 OpenAI 漏洞賞金計劃——發現並負責任地報告安全漏洞可獲得現金獎勵。）

也就是說未來在使用ChatGPT時，在發現的安全上問題，或者是其他的系統弱點，就可以回報來換獎金。

ChatGPT會取代人類的工作嗎？

相信部分的人聽到AI就很擔心會不會被取代的問題，AI來勢洶洶、勢不可擋，與其「抵制」它不如學習如何和他「協作」。反觀X、Y世代，Z世代職缺的要求上越來越強調跨領域、複合型人才，而在外來這些資源整合的工作技能大機率會被更加重視。「斜槓」除了是自我實踐的需求外，也能增加收入來源，善用AI便有機會成為斜槓少年／青年／中年賺取更多收入。

在2023年ChatGPT炒得沸沸揚揚之前，唐鳳就說過人類和AI的關係，就像大雄與哆啦Ａ夢。哆啦Ａ夢就像是一個輔助的角色，大雄對哆啦Ａ夢的信任，也是高度建立在哆啦Ａ夢能夠提供很好的工具。

YouTube上也能看到不少「怎麼用ChatGPT賺錢」的影片，仔細觀察便能發現這些影片都會用跨平台、跨軟體的方式合作並用。會不會被取代勢相對消極的問題，如何跨領域的像大雄善用哆啦Ａ夢的工具，可能才會更符合外來人才的需求。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：怎麼用ChatGPT賺錢？6個在家賺錢的方法大公開！幫你輕鬆實現「被動收入」和兼差外快】