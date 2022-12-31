財務自由｜35歲已賺夠退休　心中仍有遺憾？5件事他稱應更早戒掉

現在的你，在每個人生階段中所做出的每個決定，都會成為未來是否能安穩退休的關鍵。現年41歲的理財專家史蒂夫（Steve Adcock），白手起家35歲時就已累積資產近1千萬港幣提前退休，他回顧過去的人生，關於生活和金錢，自己曾犯下5項錯誤，勸戒其他人一定要改，否則以後會後悔。



根據《CNBC》報道，現年41歲的理財專家史蒂夫，在外人眼裏過着幸福又愜意簡單的生活，不過他表示這都是經歷了許多艱苦的學習過程，並且在生活、金錢上做出正確的決定才造就了今日所能擁有的一切。

2016年，35歲的史蒂夫以90萬美元的淨資產提早退休，並在2021年淨資產達到140萬美元，實現了他白手起家百萬富翁的目標。不過如果可以重新來過，史蒂夫認為有些事情他會用不一樣的方式處理，也以自身經驗勸誡大家，現在就從這五件事開始改變，否則以後會後悔。

早在年輕已可財務自由、提早退休的他，原來也有這5個遺憾：（按圖了解）

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1. 多說「Yes」少說「No」

這不是要你來者不拒，史蒂夫解釋，當時20歲出頭的他非常害怕失敗，因此會迴避各種問題找上門，卻也因此失去了解決問題的能力。

直到某一次升遷機會降臨，但怕事又沒有自信的他，原本又想推掉說「no」，但他忽然意識到，不斷規避失敗風險其實才是真的在害自己，他一改往常鼓起勇氣抓住機會，也因為這項改變讓他在未來職涯上，獲得了更高的議薪空間，「如果當初能夠更早答應以前的機會，就會更早實現存錢、退休目標」。

2. 別再與他人比較

職場上同事和同事間很容易進行比較，尤其當他人升官、加薪更是會遭人嫉妒，「這是一個非常徒勞的想法」，或許你不是辦公室最聰明的人，不過只要按照自己的生活步調前進，專注自己擅長的事情、不再關注他人作為，會變得更加有自信。

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3. 不要迎合他人，為自己做真正的決定

史蒂夫指出，過去的他非常在意別人的眼光，甚至為了迎合他人，盡可能的做出不得罪人、讓對方滿意的決定，可是久了他卻感到相當筋疲力盡。直到某天他捫心自問「到底誰會整天在背後評論我」，想不到任何一人。

他表示，當你不再擔心別人對你的看法時，你會更清楚自己到底要甚麼、方向也會更清晰明確，也才會真正去選擇讓你開心、你自己想做的事。

4. 減少開支，盡量把收入50%存起來

原本史蒂夫沒有儲蓄習慣，花錢如流水的他因為妻子科特妮有了改變。在妻子的協助下，他漸漸養成儲蓄習慣，戒掉生活上根本不需要的東西、取消每月訂閱費用等等，將生活上的開銷逐步降低。最後夫妻倆共存下了收入的70%，並將這筆錢拿去投資。

5. 情商比智商更重要，提高自我意識、學會冷靜

一直以來，史蒂夫都認為智商和未來成功與否息息相關，不過歷經社會、職場磨練後，他發現其實高情商比智商更重要。

因為高情商的人對於複雜的情況，較能夠冷靜、理性的應對處理，也能夠快速領會新想法與概念，也可以應付各種形形色色的人。

他認為，情商的練習對溝通能力有很大的幫助，且與老闆和同事建立良好的關係，「這也是我生活有所成就的一個原因」。

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