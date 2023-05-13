轉工｜7種談薪酬技巧　問現時人工該怎答？有能者坐地起價也無妨

職場人們在面試一份新工作時，是否也覺得在談論到「薪資問題」時，不知道該怎麼正確回答，並且順利談成自己理想的薪資呢？這次編輯要和大家分享104玩數據所揭露，由資深電子業HR和資材採購用人主管共同破解「7種尷尬薪資難題」的方法，一起來看看吧～



破解7種尷尬薪金難題（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 面試高報薪水，可以嗎？

這個方法有好有壞，但不鼓勵。現在愈來愈少公司會要求出示前一份公司的薪水條或扣繳憑單，若職場人高報薪水，確實會很難查核。不過，在面試的心裡戰中，面對的不僅是熟悉市場薪資的人資及專業的的用人主管，一旦薪水過高，勢必會露出破綻。建議職場人們還是要以誠實為上策喔～

2. 一旦被發現面試高報薪水，怎麼辦？

為了避免因「誠信問題」而毀掉面試的機會，建議職場人們可以從公司的薪資結構做切入，運用不固定的業績獎金、加班費、津貼等「非經常性薪資」來包裝解釋，有著較高的變動性，也沒有標準答案。

3. 一直被問目前薪水，一定要講嗎？

遇到這個難題時，建議職場人們可以改用「期待薪資」代替，或說明不透露的原因，像是一直以來習慣「祕薪制」，不想造成公司的困擾、前公司的薪資制度不完整等，才不會讓對方覺得你難溝通！

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4. 「薪資依公司規定」很沒創意，期待薪資怎麼說？

當面試官問不出目前或前一家公司的薪資時，可能會改問你「期待薪資」，反推出你過去的薪資。若職場人們被「定錨」在薪水較低的產業時，可以試著舉例說明，自己過去的出色表現、加薪幅度，或是獎金優於過去公司的總體平均等方法喔。

5. 一言既出，駟馬難追！已說出口的期待薪資，可改嗎？

答案是「可以」。好的人才很容易出現「比價效應」，顯示出你是職場的搶手貨，這並非不忠誠。而人資也常會在「錄取之後、報到之前」接到求職者電話，說別的公司願意提供較高的薪資，能否爭取調高薪資？不過要切記，如果沒有正當的理由，就想隨意修改談好的期待薪資，會讓對方覺得你做事都沒有想清楚喔！

6. 面試第幾關，會被問薪資？

依照不同的職缺性質，談薪水的關卡也會不同喔。像是基礎入門的職缺可能就只會談一次，且在一面就談；資深、技術含量高或主管職等，常會有二面、三面，主要是會先判斷你的專業、特質，符合的話才會進階依條件談薪水。另也有求職者在面談之前，先詢問薪資級距，避免最後因落差太大而浪費時間。

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7. 新鮮人可以談薪水嗎？

新鮮人談薪的情況雖不多見，但要切記在談薪時，務必確認好自己的談判籌碼！可以先列出自己的專業、在專案中表現優異的真實性，還有不可取代性，避免陷入自我感覺良好、眼高手低的負評中。

擺脫低薪就靠這些方法！職場人們在面試之前，不妨把這些小訣竅記下來喔～

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