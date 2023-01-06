搵工｜不滿現狀才想轉工！4大關鍵條件　加人工外還有這些考慮

根據台灣yes123求職網調查發現，高達八成（79.8%）的上班族透露，在10月13日全面性「邊境解封」後，開始有「找工作的計劃」，加上再過一個多月就是農曆春節，面對年後轉職潮來臨，這些求職者在轉職過程中，最在意哪些條件呢？



尤其轉職這件事，如何讓工作越換越好、讓路越走越寬廣？這些條件不得不在意！今天《DailyView網路溫度計》進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，調查4大轉職討論度最高的條件，一起來看看跟你的轉職條件是否吻合！

有意轉工的朋友，以下的4個條件也是你所關心的嗎？（按圖了解）

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1. 是能否談到更好的薪水

據yes123求職網調查，多數人想跳槽的主因，都是不滿於薪資現狀，而網絡上最多人討論的也是在於轉職能不能談到更好的薪水：

．「我自己給自己的底線，每換一份工作我一定要至少5％~10%的薪水漲幅」

．「在台灣的話，真的靠跳槽才能薪水成長」

．「離職轉離開人生的新跑道，薪水水漲船高一些」



認為原工作的薪水已達天花板，加上無法應付生活開銷，都必須靠轉職，才能換得更好的職場生活。

2. 希望職場溝通無障礙

工作久了就會知道，有時候累的不全是工作內容，而是人際溝通才是讓人心累的主因！不管是同組同事還是跨部門，只要有人的地方，就會產生「溝通」問題，因此，轉職自然會希望換工作換到一個能和上司、同事交好的職場環境，而且彼此最好能用「有效溝通」來達成職場目標，才能好好工作啊！

對此，網友在分享轉職經驗時都會提到：

．「拿到offer，考量的點：上司感覺比較不好溝通」

．「找到第二份工作，上司同事好相處、工作內容也很喜歡」

．「現在衡量過後，挑個上司好、工時短的」

．「遇過更沒邏輯思維的老闆／上司，領導方式一團亂」



可見職場溝通有多重要。

3. 有沒有提供完善員工培訓計劃

轉職是為了『追求』，並不是追求某個特定目標，而是『方向』和『價值』 朴建鎬（人格特質分析專家）

面對轉職這件事，有不少人是因在原工作上，認為繼續待下去會學不到任何東西，會逐漸對工作失去熱情，且能力也會停滯不前，為了追求更好的職涯發展，才會選擇換工作。

網民在面臨轉職職缺選擇時，也都會將教育訓練列入考量：

「職位甚麼都好，但求有教育訓練體制完整的公司」

「拿到offer，考量的點：沒有教育訓練，只有交接」

「對於港商的薪水很心動，但工程師團隊制度看起來不是很完善、怕沒有系統性的學習」



那是因為新工作意味着全新領域，自然會希望新公司具備完善培訓體制，能幫助自己職涯更向上發展，並發揮自我價值。

4. 有智能辦公設備

工作講究效率，最討厭工作時得花費大量時間去跟舊電腦、就系統對抗，因此，許多人轉職時，也會特別注重公司企業是否「數位化」這件事，像是電腦設備、軟體備好備滿外，採用人臉辨識打卡、導入電子化（無紙化）流程、網絡不卡超順暢等，能讓員工聰明作業，是現今不少企業正在努力的方向。

網友也紛紛分享自身公司有無數位化經驗：

．「我們公司可以不脫口罩人臉辨識打卡」

．「考勤門禁整合人臉很方便的，不用掛狗牌了」

．「我2017剛到職某記憶體廠時，電腦是2006年的E6300，撐了一年半才換掉，換之前每天工作都很『心』苦」

．「會用爛系統的公司通常有一堆其他的問題，會因此而離職，系統只是冰山一角」



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