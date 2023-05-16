打工仔愛傾偈　上司拜託她「憂鬱一點」　網民提醒她這話背後意思

職場是一個小型社會，除了要面對各種工作壓力外，難免要花心思和同事打交道。



一名女網民表示，她上班會和同事交談，有時上司還會加入話題，然而她最近被罕見要求「憂鬱一點」，原因是上司認為她表現太開心，不符合部門氛圍，令女網民相當不解，發文抱怨「難道我每天都要愁眉苦臉哭着上班嗎？」帖文一出引發討論，有網民指出上司「話中有話」，女網民可能沒聽懂暗示。

作為打工仔，有些時候也要醒目一點啊！（按圖了解）

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事主在Dcard發文表示，她有時候上班會和同事聊天，聊得很開心時，上司還會跑過來一起聊。但她最近突然被上司要求「憂鬱一點」，原因是她上班看起來太開心，不符合部門氛圍，這讓事主感到既傻眼又無言，「我能理解上司有工作的壓力，但我第一次聽到要求員工上班要憂鬱不能太開心，所以我要每天愁眉苦臉哭着上班嗎？」，並發文抱怨，自己身為一名小員工，不太能猜透上司說這席話的背後心思。

帖文一出引發討論，許多網友紛紛猜測原因：

．「說不定是怕隔壁部門看到你們太爽？或者怕引來其他人的嫉妒搞事？」

．「因為上司會被上層認為沒在管理，老一輩人都認為上司要凶啊、罵啊、盯啊，才叫上司的樣子」



也有人認為上司要事主「憂鬱點」是一種暗示：

．「要聽得懂上司的話，他的意思應該是妳不夠上心，有時候適時的表現緊張是好事」

．「不是憂鬱，他是希望妳嚴肅一點」



有網民認為，事主個性可能不適合目前公司的文化：

．「我一開始到我工作的地方也是挺活潑的，發現他們都不怎麼聊天，還有經歷一些事情後，我上班也就不再露本性了」

．「若是我和妳在同個單位，會覺得妳很吵，我是來做事情的，事情都沒做完，哪來的時間跟妳聊天」

．「做自己就好！也許妳不適合這團隊？快跳槽，我的第一份工作，老闆稱讚，『公司自從有妳加入後，整個氛圍都變歡樂了』，我想這就是適合自己的公司」



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