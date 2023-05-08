並非真拍拖　卻比真．伴侶更投契？先別呷醋　他們或只是這種關係

由吳磊與周雨彤領銜主演的熱播陸劇《愛情而已》，在中國平均收視率為1.03，其口碑評價不俗，近期在LINE TV和Netflix上架播出，曾一舉衝上排行榜前5名，熱度持續攀升。



劇情講述32歲總裁特助梁友安（周雨彤飾演）與22歲羽球轉網球運動員宋三川（吳磊飾演），兩人遭遇職業歸零及人生困境之後，共同面對職業與情感上種種挑戰的都市情感劇，其中刻劃職場的劇情更是引起影迷熱議連連。

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與上司職場合作無間 被綑綁不給升遷內轉機會

周雨彤飾演梁友安角色，六年來從未換過公司，工作能力強大，一年365天，全程24小時在線替老闆賣命，因此，她的上司蔣傑（朱泳騰飾演）覺得用她得心應手，便想畫地爲牢，一直將梁友安捆在特助的位置上，不給任何升遷內轉機會。

也因為蔣傑與梁友安在職場上合作無間的關係，導致蔣傑妻子陳可（郭柯宇飾演）曾向梁友安坦承，自己有很長一段時間很在意梁友安，不過，確實很看重她能力，在得知梁友安遭遇危機時，願意出手幫助。

工作伴侶（Work Spouse）是甚麼？

蔣傑與梁友安的職場關係，有網民指出這很像「工作伴侶」（Work Spouse），又稱「工作配偶」，意指指的是同事間在公事上有密切合作關係，不僅看法相似、默契好，同時也因長時間的相處，彼此擁有共同話題，有着比家人親友更親密的情感，但兩人並非真的夫妻或情侶。

根據國外研究機構Office Pulse調查指出，工作伴侶現象越來越普遍，有70%受訪者表示擁有工作伴侶，當中有68%民眾表示這樣關係可以使辦公室日子好過些，有受訪者分享，與工作同事每天工作相處至少8小時以上，有時候相處時間會多於與伴侶的相處時間，而有一位「工作伴侶」的最大好處為何？不少受訪者表示，不得不說工作上遇到問題時，總有人會支持你、與你站在同一陣線的感覺，真的很好。

內布拉斯加大學傳播系教授Chad McBride與聖瑪麗學院助理教授Karla Mason Bergen將工作伴侶定義為：「一段特殊的柏拉圖式關係，二人有緊密的感情聯繫，彼此高度互信與坦誠、忠誠和尊重，但沒有浪漫愛情成份」，不過「工作伴侶」關係確實須拿捏好分寸，避免日久生情而越界，讓這段好的職場友誼變質。

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