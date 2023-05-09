裁員｜遭解僱後身體驚現4大轉變！打工仔感嘆：這就是我要的生活

多數人工作都是不得不「為五斗米折腰」，有時意外按下「暫停鍵」，才知道原來自由的滋味如此美好。一名網民在被裁員後發現身心有5大改變，而且這就是他「渴望的生活」，引起許多共鳴，然而眾人也齊聲發出難以維持現狀的無奈。



除了沒錢，其他的事情都很滿意啊！（按圖了解）

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一名網民在「Dcard」發文透露自己被裁員，但也因此發現了這段時間身心的轉變，他歸納出4點，包括每天睡到自然醒、身體不會累；吃完早餐必跑廁所、再也不便秘；不必再跟同事雞雞歪歪、身心舒暢；準時重訓、身體越來越結實。

他表示，「活了三十幾年，每天都很迷茫」，人生從「為甚麼要上課」演變成「為甚麼要上班」，等到被裁員一段時間之後他才驚覺：「現在的生活就是我想要的！」他自認不需要買房買車、結婚生子，唯一的難題就是「該怎麼維持現在這種生活」。但得出的結論卻很悲哀，「想了又想只能…繼續工作。」

這篇文引來眾多共鳴：

．「離職後才發現為什麼不早點離職，每天自然醒，重訓、學英文、學料理，甚至來個深度旅行，發現自我心理的平靜」

．「我三月底離職，到現在滋潤一個月，除了窮以外，真的其他都優點」

．「離職前身體各種病痛，離職後只剩下偶爾小頭痛，不得不懷疑就是工作傷身」



還有許多人對於「無法不工作」抱持相同的無奈：

．「想過上自己理想中的躺平生活，反而需要繼續工作」

．「被工作綁一輩子，都不知道未來有沒有機會享受到」

．「被水泥叢林困住的只有為了生存憂愁的人」

．「離職後身體真的好很多，只是之後終究還是會回到社畜的生活」



還有人自嘲：

．「人年輕的時候多吃點苦，老了之後你才會發現…這輩子都在吃苦」



也有網民用另一種角度相勸：

．「找輕鬆工作維持生活就好啦」

．「可以找那種不用做牛做馬的工作，當然這類的薪資可能不高，但如果要躺平了，何必在意」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】