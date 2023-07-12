加人工｜別以為主管賞識你！或因一現象　公司才勉強調整你的薪酬

你的薪水有調漲嗎？美國薪資數據公司 Payscale 指出，今年有 80% 的僱主計劃提高員工的薪水，這個比例雖然低於去（2022）年的 92%，但仍高於新冠肺炎疫情前。接受 Payscale 調查的 5000 名人資中，其中 56% 的受訪者表示將提供員工 3% 的加薪幅度，另外 11% 將提供超過 5% 的加薪幅度。



《今日美國》（USA Today）指出，薪資不斷上漲，同時是好消息，也是壞消息。原因是，當僱主們不約而同地提高薪資，背後的目的除了提高招募誘因，也和通貨膨脹有一定程度的關聯性。在總體經濟學裏，這稱為 「薪資-價格螺旋上漲」 （或稱工資物價螺旋膨脹，wage-price spiral inflation），探討薪資上漲與物價上漲、通貨膨脹之間的因果關係。

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薪資不斷上漲，其實是「一則喜、一則憂」

「薪資-價格螺旋上漲」是指高物價環境下，使人們要求更高的薪資，增加了企業成本，又反過來引發更高的物價，形成循環的過程。

《CNBC》報道，美國的通貨膨脹率在 2022 年 6 月創下了歷史新高，消費者物價指數（CPI）比去年同期飆升了 9.1%，是 1981 年以來最大的增幅。通貨膨脹使員工要求更多的薪資，企業則必須提高產品或服務的價格，以彌補薪資上漲的成本。

有些經濟學者認為，「薪資-價格螺旋上漲」的循環已經出現。2022 年第二季，薪資年增率 5.1%，這是從 2002 年第一季以來，增長速度最快的一次。儘管薪資在漲，卻沒有跟上物價飛漲的速度。《CNBC》調查顯示，截至去年 11 月，薪資增長的幅度大約等同於通膨率為 4.5% 的情況，然而同期的通膨率為 7.1%。

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師亨利．艾倫（Henry Allen）說，每個月的通貨膨脹率居高不下的風險在於，人們可能會提高對通膨的預期心理。使得企業和個人將此納入價格策略和薪資協商的考量因素，進而促使通膨更加惡化。

通膨現象穩定之後，薪資-價格螺旋上漲才會停止

各國的中央銀行已採取緊縮性政策，防止高通膨的時間過長，國際貨幣基金組織（IMF）在《世界經濟展望》（World Economic Outlook）報告直指出，全球通膨率預計將在 2023 年降至 6.6%，仍高於疫情前的水平。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席傑洛姆．鮑爾（Jerome Powell）曾表示，如果通貨膨脹保持可控或穩定下來，有機會避免「薪資-價格螺旋上漲」的循環。

據《美聯社》（AP News）報道，美國的消費者物價在 2 月時比上個月上漲 0.3%，但漲幅已經放緩，顯示儘管通膨的壓力仍在，聯準會過去一年來透過升息緩解物價壓力的做法似乎已經看到初步成果。

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