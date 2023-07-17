搵工｜不能讓HR知你「住得近公司」？網民卻稱這求職禁忌是加分位

「錢多、事少、離家近」是每個人夢想的工作條件，但往往求職時都會碰壁，不過，有日本網民在Twitter發文指出，求職書籍都寫着不能提及「離家近」的求職原因，但他私心認為，這理由不錯，因為可以幫公司省交通費，緊急情況也能立即支援。



「針冇兩頭利」，這可算是個既好且壞的條件吧！（按圖了解）

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Facebook專頁「魚漿夫婦」翻譯該日本網民的Twitter貼文，連連贊同該網民想法，並稱「離家近這個理由真的很好啊」，交通方便真的很重要，也減少了發生意外的風險。

貼文一出後，網民紛紛討論：

．「所以住很近這種事千萬不能讓公司知道」

．「上過一次距離住家的工作就會明白，假設2分鐘左右就到公司的話，不管甚麼颳風下雨都覺得很OK，而且還有很多的自己運用的時間」

．「做早餐店的，離家近的確很容易在天剛亮鬧鐘還沒響就被臨時召喚」

．「遲到的時候理由比較容易被拆穿」

．「就是這個理由員工才不會跳槽啊」



不過，有擔任過面試官的網民表示：

．「我面試時還蠻喜歡這個理由的！最討厭：我想學習不一樣的東西」

．「要看公司，我面試人還會特別問離公司遠不遠，是租房還是自有，也會要求底下人事妹子登記，也統計過，離公司近相對流動率低一點」

．「我之前應徵時也很擔心面試者住太遠，特別是梅雨颱風季，會很擔心職員上下班路況不佳而發生意外」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】