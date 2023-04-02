搶人才｜都是在捱為何來港搵工？內地人：香港職場性價比比深廣高

在社交平台上，一位37歲的深圳二孩媽媽，分享了最近她在香港的求職經歷——面試一周找到新工作，在整個求職過程中，沒有面試官問起她的年齡和婚育狀態。



這段分享引發了極其熱烈的討論，討論大致分為兩種：

一種是在香港職場工作多年的人，對此似乎習以為常，「香港公司不會問你結婚、生孩子，年齡這些隱私問題的，能力、經驗和學歷是招聘的關鍵指標」。一位女性用戶特別提到，自己52歲，最近剛剛找到一份新工作。

另一種是經歷過深港兩地職場，或者在深圳職場沉浸多年的人，他們陳述的，大多是內地「35歲即失業」的職場年齡危機，以及大多數女性都遭遇過的，與婚育相關的性別歧視。

2019年，彭友林在香港讀完研究生後，因疫情等因素，放棄了當地的工作機會。過去三年，他先後在廣州、深圳各打過一份工，經歷過欠薪，加班等職場毒打之後，他計劃再去香港，尋找新的機會，「相比廣州工資低，深圳加班狠，香港的工作，性價比是最高的」。

香港女孩賀竹深今年在廣州一所高校讀大四，她身邊的同學，大都在應付考公或者考研。她計劃本科畢業後回港求職，「香港很急、很快，但不卷。職場下限也要高一點，你總能找到活兒幹，就算是去麥當勞，也是可以實現溫飽的」。

在職場內卷白熱化的今天，如何跳出這套競爭規則，是每個人不得不思索的問題。彭友林們，也在用抓得住的機會，嘗試另一條路徑。

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「性價比最高的職場」

按照彭友林最早的職業規劃，畢業後在香港找份工作，「月入幾萬不是問題」。

現實給了他沉重打擊。畢業前夕，他拿到香港一家公司的offer。考慮到當時香港局勢混亂，他計劃先回廣州工作一段時間，再返港尋找機會。回到廣州後，長輩推薦他到一家足球俱樂部工作，月薪6000元人民幣。

很快，疫情來臨。他在足球俱樂部工作待了一年多，受地產行業影響，俱樂部運轉舉步維艱，在他工作的最後三個月，公司連薪水都發不出來。

彭友林的第二份工作在深圳，收入比之前高了一截，工作強度也比之前強了許多。他主要負責業務推廣，每天要應付的事務繁重瑣雜，經常在夜裏11點回覆客戶問題。工作與生活攪在一起，令他不勝其煩。

從相熟的朋友口中，彭友林了解過香港的職場生態，「香港的福利保障都要好一點，大家心態上沒有這麼強的危機感，做好自己的事情就行了。下班就是下班，一般沒有人下班後還找你。」

「廣州沒有深圳卷，機會也沒有深圳好。廣深港三個地方，香港性價比是最高的，薪酬更高，工作強度也沒有深圳大，深圳是又累薪資又低。」 這是彭友林對三地職場的印象評價。

離開香港三年，彭友林的簽證早已過期。他計劃找好工作後，與持有香港工作簽證的女友登記結婚，以此解決簽證的問題。

女友袁園2017年從香港一所高校畢業後，便留在當地從事保險工作。疫情來臨之前，她的工作、生活順風順水，「收入還不錯，那是香港黃金時代的尾巴」。

袁園和彭友林都認為，香港在短時期內，回到2019年之前的「黃金時代」幾乎不可能，但兩人還是更向往香港的機會和工作環境。

「在深圳這三年太焦慮了，這跟在香港的焦慮不一樣，香港是渴望向上的焦慮，在深圳，是找不到路的焦慮。我身邊很多深圳朋友，都患有不同程度的抑鬱症」，疫情之後，袁園從香港搬到深圳生活，受疫情、封關等因素影響，每年銷售保險賺到的錢，比起之前縮水了一大半。

與賀竹深一樣，袁園也認為，香港對普通打工人要更友好一些，「香港的收銀員，一個月都有一萬七八，你願意吃苦，還是能賺到錢的」。

今年一月份，港府將法定最低工資水平由每小時37.5元調升至40元。根據特區政府公佈數據，2022年第三季，香港就業者每月收入中位數為2萬港幣。

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「撿漏」的好時機

過去三年，受通關政策影響，賀竹深回香港的次數寥寥可數。今年春節，賀竹深回港待了兩個多月，她在熟悉的生活半徑內，覺察到香港經濟的一些微觀變化。

賀竹深家附近的幾條街道，疫情前是遊客們最愛光顧的地方，街兩邊分佈着大量的藥房、珠寶店。今年回家，她發現這些店舖，大都被本地餐飲和咖啡店取代。

「感覺服務本地人的餐飲業反而更旺了，以前服務遊客的那些生意，確實衰落了。新聞上講，蓮香樓這些香港老店關閉了，據我了解，有些知名老店，疫情前更依賴遊客的消費」。

賀竹深也發現，香港本地餐飲比以往更親民了，「出現了很多30元兩餸一湯的盒飯，這個以前是沒有的」，這也是過去三年，香港餐飲業的求生策略，「很多原來做高檔酒樓的老闆，為了應付疫情的衝擊，轉做快餐外賣了」。

除了經濟生態上的微觀變化，在香港同齡人身上，賀竹深能感受與內地不一樣的競爭氛圍。

去年年底，她回到香港參加聚會時，發現臨近畢業的朋友們，就業心態相當輕鬆，「普遍想的就是過完年，二三月份再說吧」。

在賀竹深的印象裏，香港多數大學生，大學畢業後會直接進入職場。香港職場在招人時，對文憑的評判也更理性，「有個前輩跟我說過，如果你做的不是技術含量特別高的職位，本科生是最好的，如果你是碩士，老闆會有點猶豫，如果你是博士，老闆可能就把你刷掉了」。

在廣州的同學中，考研、考公是大多數人的畢業選擇，「很多人進入大學，就開始規劃考研（究生）或者考公（務員）」。

除了考研考公，很多同學也不敢放棄其他選項，「身邊的人都在實習，有些貼錢去實習，豐富自己的簡歷，或者爭取秋招、春招等各種機會。大環境的競爭太激烈了」。

在賀竹深熟識的香港同齡朋友中，大家會利用寒暑假，去嘗試不錯的實習機會。平時課餘時間，大多數人會選擇奶茶店、服裝店兼職，「就是想賺點錢，並不是豐富履歷」。

「香港沒有那麼卷，反正你最後總是有一份工作做做的。香港的工作強度還是很大的，很急、很忙，但競爭的人沒有那麼多。卷人也有，不過整體氛圍沒有特別卷的意識。」

根據近期搜尋香港工作機會的見聞，彭友林發現，當下的就業形勢比他2019年畢業時要樂觀許多。

他先後向幾個相熟的香港朋友打聽過工作機會，對方很快就給出了回應，「他們公司裏都有在招的合適崗位」。彭友林正在爭取的一些意向崗位中，不乏收入可觀的工作機會。

他的經歷也側面印證了香港當下的就業市場現狀。

2020年10月，香港行政長官李家超在首份《施政報告》中提到，過去兩年，香港流失勞動人口達14萬。港府2022年9月就業及空缺統計報告顯示，零售業空缺4995人，航空運輸業空缺3532人，金融服務空缺4468人，教育行業空缺7905人。也有人形容現階段，是外地人才去香港「撿漏」的好時機。

香港一位高端獵頭在接受媒體採訪時也提到，香港初級人才市場一直處於不飽和狀態，本地畢業生數量滿足不了市場需要。而且，由於過去兩年中高端人才流失，不少公司更加重視初級人才的培養及晉升。

去年年底，香港推出了「高才通」等人才引進計劃。根據特區政府公佈數據，截至3月6日，該計劃收到超過1.4萬份申請，申請者一半為30歲以下年輕人。

相比內地，香港職場對30歲以上女性也更為友好。據統計，香港年近40歲女性，就業率為75%。根據香港政府統計處出版《香港的女性及男性─主要統計數字(2022年版)》，2021年香港就業人口中，女性為186.51萬人，男性為180.51萬。

在186.51萬女性就業者中，20歲至29歲女性佔比15%，30歲至39歲、40歲至49歲、50歲至59歲女性，分別佔比 26.79%、26.5%、22%。專上教育程度（大專or本科以上學歷）的女性就業者，時薪中位數為111.1港幣。

「人才荒」現狀下，香港的居住成本也在下降。據香港美聯物業公佈數據，去年12月，香港平均租金下跌4.1%，至每平方米360.9港元。

還未確定工作，彭友林已規劃起未來的存錢計劃，「去香港後，打算每個月存2萬塊，在這邊節衣縮食，一個月最多存六七千塊」。

備註：文中人物均為化名



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