喝無因咖啡都可提神！研究發現　一事比攝取咖啡因更能提升集中力

你也是用咖啡儀式開啟美好一天的咖啡愛好者嗎？一早喝杯香濃咖啡，血液中充滿咖啡因，讓人精神抖擻。不過最新研究發現，或許不是咖啡因讓你神清氣爽。



最新發表在《行為神經科學期刊（Frontiers in Behavioral Neuroscience）》的研究發現，早晨喝一杯咖啡後感受到的精神煥發，其實更有可能是「喝咖啡的體驗」發揮了安慰劑效應，而非只是咖啡因的作用。

研究人員招募了一組每天至少喝1杯咖啡的人，並要求他們在進入實驗室之前，至少3個小時不要吃或喝含有咖啡因的飲料。然後，研究人員進行2次簡短的功能性核磁共振掃描（fMRI），第一次是進入實驗室之前、第二次是參與者服用咖啡因補充劑或喝一杯咖啡後半小時進行。在核磁共振影像掃描過程中，研究人員要求參與者要全然地放鬆、思緒放空。

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咖啡因刺激大腦活動、增強警覺性

由於咖啡因會增強警覺性、並刺激大腦活動，因此研究人員預期，參與者喝咖啡或服用咖啡因之後，MRI掃描能看到與記憶相關的「前額皮質」和自我反思的「預設模式網絡」有更明顯的互動整合。

台灣功能醫學營養師呂美寶指出，預設模式網絡是指「大腦處在清醒的休息狀態」，例如做白日夢或放空、回憶往事或計劃將來時，就是預設模式網絡活躍的時候，因此當我們在無意識放空時，其實大腦並沒有閒着，仍然持續消耗身體的能量。但是當人們需要處理眼前目的性的任務時，預設模式網絡的活躍程度就會降低、甚至暫時關閉。

研究結果發現，喝咖啡和服用咖啡因後，預設模式網絡的連接性都會下降，這表示喝咖啡和服用咖啡因都會使人們更容易從休息狀態轉移到工作狀態，也就是說，會讓人更容易醒來並且保持警覺。

不過，有趣的是，MRI掃描也顯示，相較於只攝取咖啡因補充劑的人來說，直接喝咖啡的人還增強了腦中的高級視覺網絡和執行控制網絡的連結，也就是說，只有喝咖啡才能讓大腦轉為高專注力、高警覺性、利於大腦進行決策與行動，這是服用咖啡因補充劑參與者沒有出現的狀況。

喝咖啡的體驗感 進一步增強大腦決策和行動力

此研究的主要作者、西班牙漢姆一世大學基礎臨床心理學和心理生物學系研究員皮科．佩雷茲解釋，簡單來說，參與者在喝咖啡之後更準備好行動，對於外部的刺激也變得更敏感。如果一個人不僅想要保持警覺，還想做好事情，光靠攝取咖啡因還不夠，必須要加入品味咖啡的體驗感。

「由於我們發現的一些效果是由咖啡因產生的，因此可以預期，別的含咖啡因飲料也能產生一樣的效果。不過，有些效應是專屬於飲用咖啡而來的，例如特定香氣和味道，或與消費該飲料相關的預期心理所驅動，」皮科‧佩雷茲進一步補充。

研究人員也認為，即使是不含咖啡因的咖啡，「喝咖啡」這項行為也可能帶來一樣的效果。這項特殊的研究無法將「體驗本身的影響」和「體驗與咖啡因的組合」區分開來，是研究的侷限。此外，也有人認為，或許喝咖啡的效果源於戒斷症狀的減輕，不過這一點在此項研究中並沒有評估。

呂美寶也指出，不僅這篇研究提到，沖泡、飲用咖啡的過程中，所帶來的嗅覺與味覺體驗、手拿杯子的溫暖，都可能影響大腦功能的轉變；另有一項2018年的研究也發現，光是房間裏充滿咖啡香氣與沒有咖啡香氣的組別相較，前者認知能力與數學分數顯着提高，這或許代表，嗅覺對於大腦功能的轉換可能產生改變。

「這種嗅覺、味覺的效應，可能也是跟咖啡中多種的化學氣味分子有關，進而影響大腦功能的轉換，這就不是只有咖啡因可以得到的效果了，」呂美寶說。

愛喝咖啡的呂美寶本身就是最佳見證者，尤其嗜好手沖咖啡，對她來說，手沖咖啡是最有用的「工作啟動儀式」，因為從磨豆到手沖時散發香氣的這段時間，就算還沒喝到咖啡，就已經感受到自己的專注力開始出現變化，握着沖好咖啡的杯子回到辦公桌前開始飲用，代表她的大腦已經開機完成、並轉換到全速工作模式。她也深信，這種體驗感與直接吞一顆咖啡因補充劑的結果有很大的不同。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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