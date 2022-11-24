失業｜待業半年會否太久？事主網上求安慰 方知自己根本不孤單
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
一名網友在Dcard發問，「如果待業半年，只靠存款過活，一直都找不到工作是不是很誇張？」此文吸引超過100則留言，許多人分享自己或朋友的待業經驗，並安慰他「待業半年不會很誇張」。
網民日前詢問大家「如果待業半年，只靠存款過活，一直都找不到工作是不是很誇張？」這篇帖文掀起討論，有很多人分享自己待業超過半年的經驗：
．「我待業一年過，還好啦過得很好阿」
．「半年還好吧」
．「我待業4個月了」
．「我朋友待業可能快兩年了，但他覺得慢慢找，找到喜歡，能夠穩定的工作才最重要」
．「我男友弟弟畢業完已經一年多都沒工作」
相關文章：辭職｜員工離職只用「3個字」通知上司？如此霸氣 贏得網民共鳴
+5
不過，有人認為不應該待業這麼久：
．「覺得一直待業很浪費錢，會存不到錢」
．「誰說工作難找？每到年底就有一堆公司找，這可是讓老闆談判加薪籌碼，看你怎麼運用而已」
．「我之前待業一年過，每天在家都在混，晚上去學校上課，但現在都會很後悔！那一年如果去工作，都不知道多多少存款了」
也有人建議他可以在待業期間先找打工：
．「可以找一些打工的加減做」
．「找網絡課程精進自己，有自己專業領域相關證照考一考」
．「如果你有想工作或是有甚麼目標的話，還是建議你要盡快開始工作！」
還有些人安慰他：
．「想想退休前要工作個幾年…就當是休息一下吧」
．「只是你在找好工作」
．「去垃圾公司工作還不如待業」
【延伸閱讀，更多轉工、辭職建議】
轉工｜同事陸續辭職此地不宜久留？ 留意公司12個狀況才做決定！
+25
搵工｜投身10大新興行業減失業風險 不懂大數據、AI還有這些選擇
+41
失業｜從事哪些職業 中年後難找工作？網民皆指向這「高薪行業」搵工｜食「回頭草」好嗎？或更易升職、加人工 3件事事前要準備搵工｜別把失業推託給疫情！網民認為只有這3類人才會找不到工作放下公司銜頭 自己還剩甚麼？曾入職Meta的她 創業方式也很矽谷投資｜股票一定要「趁低吸納」才有錢賺？網民嘆很多人不懂這樣買
延伸閱讀：
他批主管月領快十萬元「什麼都不會」 網友議論：這些是下屬才該做的
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】