失業｜待業半年會否太久？事主網上求安慰　方知自己根本不孤單

一名網友在Dcard發問，「如果待業半年，只靠存款過活，一直都找不到工作是不是很誇張？」此文吸引超過100則留言，許多人分享自己或朋友的待業經驗，並安慰他「待業半年不會很誇張」。



網民日前詢問大家「如果待業半年，只靠存款過活，一直都找不到工作是不是很誇張？」這篇帖文掀起討論，有很多人分享自己待業超過半年的經驗：

．「我待業一年過，還好啦過得很好阿」

．「半年還好吧」

．「我待業4個月了」

．「我朋友待業可能快兩年了，但他覺得慢慢找，找到喜歡，能夠穩定的工作才最重要」

．「我男友弟弟畢業完已經一年多都沒工作」



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不過，有人認為不應該待業這麼久：

．「覺得一直待業很浪費錢，會存不到錢」

．「誰說工作難找？每到年底就有一堆公司找，這可是讓老闆談判加薪籌碼，看你怎麼運用而已」

．「我之前待業一年過，每天在家都在混，晚上去學校上課，但現在都會很後悔！那一年如果去工作，都不知道多多少存款了」



也有人建議他可以在待業期間先找打工：

．「可以找一些打工的加減做」

．「找網絡課程精進自己，有自己專業領域相關證照考一考」

．「如果你有想工作或是有甚麼目標的話，還是建議你要盡快開始工作！」



還有些人安慰他：

．「想想退休前要工作個幾年…就當是休息一下吧」

．「只是你在找好工作」

．「去垃圾公司工作還不如待業」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】