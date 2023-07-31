搵工｜懂Word、Excel已不夠！華爾街日報建議：掌握這13種新技能

在過去，如果談到職場必備技能，相信大部分工作者都會回答 Word、Excel，也許再加上或是 Powerpoint 等等文書處理工具，但放到今日的職場中，如果只掌握這些能力可能已經不夠用了。



技術的爆炸性成長正重塑我們的辦公室，如今不論是業務、銷售專案經理或是設計師，老闆無非希望員工能具備數據分析的能力，甚至期待員工擁有強大的視覺化能力，能夠做出精美的資訊圖表，再用流利的口條表達出來。而當混合辦公、遠距辦公成為常態，員工還必須掌握各種數位協作工具。

相關文章：職場軟實力｜提升競爭力必備7大技能：抗壓性、危機處理力不可缺

+ 17

IT 研究及顧問公司顧能（Gartner） 先前公佈《2022 年數位員工調查》中提及， 一名普通的辦公室上班族在工作中，至少需應用到 11 種軟體／程式，更有 17% 的人會使用到 16 種以上。 老闆期望員工嫻熟掌握的技術，到底有哪些？

1. 數據分析、基礎的 coding 能力

如今，企業在銷售、生產等過程中產生的數據越來越多，如何有效利用數據力就能了展現競爭力的一環。在數據分析中，具代表型的軟體有微軟的 Power BI 以及 Salesforce 旗下的 Tableau。這些軟體能夠幫助員工結合多項數據來源，如電子表格、數據庫（database）或客戶關係管理（CRM）軟體。

當需要處理的數據量過大時，學會使用 Python 來計算可能會更加容易。員工無需成為在 coding 的技能上不必花上大把時間專研，擁有基礎的 coding 能力後，可以選擇下載開源程式碼再進行簡單修改即可。

目前 Python 的相關技能學習，位列領英（LinkedIn）線上課程中最受歡迎課程的第 9 名。哥倫比亞商學院（Columbia Business School）也曾表示，有超過一半的在校生，會在課堂上使用 Python 幫助計算。

2. 簡報製作

老闆不只希望員工能夠使用 Word 、Powerpoint 在內文件和簡報軟體，更預期他們能夠運用其中的專業功能。

這表示在製作簡報中不能只有靜態圖像，還要有動態畫面；員工為了製作精美的簡報，也會使用線上設計軟體 Canva 來輔助。文字處理部分，老闆則是希望想看到更高級的排版，例如在簡報中的文檔之間可以相互連接，還要熟悉分享、評論等協作功能。

3. 專案管理能力

組織和規畫類的軟體，能夠讓部門間甚至跨部門的協調工作變得更容易，包括任務管理、時間追蹤、檔案共享等功能。Asana、Trello、ClickUp、Smartsheet 等都相當受歡迎的軟體。

這些軟體能夠協助流程自動化，例如前一位員工完成任務後，就能自動提醒下一位。也可以串接 Google 的雲端硬碟等應用，員工就可以直接從專案管理軟體中找到相關文件。

4. 導入自動化、善用生成式 AI

不管軟體功能多強大，使用過程中還是需要人工反覆確認。若是能透過機器人讓流程自動化，只需要建立自動操作指令，就能省下大量重複性的任務。

無論是可以生成文本和程式碼的 ChatGPT，還是生成圖像的軟體 Stable Diffusion 和 Midjourney，如今生成式 AI 已經可以說是人人都能使用的技術了。

微軟剛剛推出了名為 Copilot 的服務，將 GPT-4 在內的 AI 模型，整合到 Microsoft office 系列軟體中。例如，Word 和 Outlook 將可以自動生成文本，PowerPoint 也可以根據用戶的所下的提示詞（prompt），以及文件中的其他素材，自動生成一份簡報。Salesforce 的 Slack 也借助 生成式 AI 的力量，協助用戶生成內容草稿。

相關文章：見工｜面試暗藏10大加分位？HR最在意這些地方 CV寫得再好也未夠

+ 32

《華爾街日報》建議當代工作者應掌握的技能如下：

．進階文字處理（Word、Docs）

．進階表格處理（Excel、Sheets）

．進階簡報展示（PowerPoint、Slides）

．電子郵件管理（Outlook、Gmail）

．團隊溝通（Teams、Slack）

．團隊構思（Miro、Mural）

．入門級的 AI 技術（AI For Everyone）

．熟練使用生成式 AI（ChatGPT）



若想更進一步學習專業技能，可以嘗試以下幾種：

．數據圖表視覺化（PowerBI、Tableau）

．專案管理（Asana、Trello）

．客戶關係管理（Salesforce、HubSpot）

．Low-code、No-code 與自動化（Mendix、OutSystems、UiPath）

．基礎 coding（Python、JavaScript）



【延伸閱讀，更多事業規劃建議】

裁員｜企業要炒人 你將成目標？2類人較安全 高危不只合約員工

+ 14

搵工｜投身10大新興行業減失業風險 不懂大數據、AI還有這些選擇

+ 41

【本文獲「經理人」授權轉載。】