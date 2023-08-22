七夕｜拯救愛情羔羊！內地興起「罵醒戀愛腦」服務　陪聊師收入高

中國傳統七夕情人節到來，但大陸年輕人不耽溺戀愛，讓自己回歸理性、清醒的「罵醒戀愛腦」反而成一門生意。據《電商在線》報道，一些提供此項服務的網店月收入可達人民幣6、7萬元（約港幣6萬5千元至7萬6千元）。



如何評估是否有「戀愛腦」？大陸心理諮詢師meiyu說，「戀愛腦」的定義，是為了戀愛過度付出，甚至失去自我。其中一個重要指標就是個人的感受——如果我在戀愛過程中是愉悅的，沒有甚麼失衡，那就不是「戀愛腦」；反之，如果失去自我，不斷內耗，處在一個討好的、不健康的戀愛模式裡，那就可能是「戀愛腦」了。

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「罵醒戀愛腦」老闆小陸接受《澎湃新聞》訪問時表示，本來網店提供陪聊、哄睡與傾聽服務，但發現大多數矛盾都是「戀愛腦」導致，因此順勢推出「罵醒戀愛腦」的服務，加上近期大陸電影《消失的她》十分火熱，現在「罵醒戀愛腦」服務的銷量能佔到整個店舖的50%。

《新摘商業評論》報道，「罵醒戀愛腦」服務的客單價高。一位淘寶商家指出，生意好的時候，店舖日銷售額能到人民幣500-600元，日常也有人民幣300-400元，算下來月收入會在人民幣1-2萬元之間。

此外，受到大陸電影《消失的她》助推，近期罵醒戀愛腦的生意堪稱火爆。名為姜楠的「罵醒戀愛腦」網店老闆在電影上映後，下單支付金額增長了300%。

在他店裏，陪聊被劃分了幾個等級，最高的「錦鯉」等級陪聊師，旺季一天就能依靠「罵醒戀愛腦」收入人民幣2,000多元。一些大淘寶店舖，店主手下往往合作了7、800個陪聊師，依靠對接顧客的需求，店主一個月淨收入就能達到人民幣6、7萬元。

至於陪聊師們如何罵醒戀愛腦？《電商在線》報道，24歲陪聊師圓圓表示有幾個步驟：一是要紓緩對方心理，二是嘗試淡化他/她的戀愛腦；三是鼓勵對方多出去走走，去看看外面的世界；四是讓對方說說自己的優點；最後才是讓對方認清現實。

小陸說，客戶群體一般集中在20-25歲的年輕人，可能在感情方面容易卑微一些，其中女性客戶佔到98%。「不過，能夠主動找過來的都不算重度戀愛腦，還有自我覺醒意識，想要走出來。」她說。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】