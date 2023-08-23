AI科技日趨成熟　工作將被取替？LinkedIn：有2種技能越來越重要

美國求職與求才網站LinkedIn最新的「工作未來」報告指出，新加坡勞工採用人工智慧（AI）技能的速度為全球最快。



報告也表示，在AI自動化許多工作的時代，職場溝通等軟實力（soft skill）和情商正越來越重要。

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《CNBC》報道，這份研究25國數據的報告發現，新加坡勞工在該網站自我介紹頁面加入AI技能者，2016年來成長了20倍，這個「擴散率」（diffusion rate）為全球最高，也比全球平均值高出八倍。

第二到五名的國家依序為芬蘭（16倍）、愛爾蘭（15倍）、印度（14倍）及加拿大（13倍）。LinkedIn亞太編輯部主管Pooja Chhabria指出，拜「穩健的數位基建、強大的智財權保護架構、以及蓬勃發展的創投生態系」之賜，新加坡一直都是推動AI破壞的「沃土」，「我們多年來都看到新創企業和企業帶動AI發展與採用的迅速成長，努力找到新的利基或獲致更高的競爭優勢」。

LinkedIn指出，去年其會員在自我介紹頁面增加最多的五種AI相關技能，包括問答（暴增332%）、分類與推薦系統，全都「暗示生成式AI的崛起」。微軟旗下的LinkedIn允許會員張貼AI生成的招募訊息、職責介紹以及使用者頁面。

AI對就業影響

生成式AI根據人類輸入，而產生文字、影像及其他內容的能力，已引發一些工作可能會被AI取代的憂慮。LinkedIn分析一些該平台最常見的職業後發現，45%的教師技能有望獲得生成式AI「補強」，包括上課規劃、課程發展、讀寫以及授課，「新的生成式AI工具也象徵有望減輕工作負擔、並幫助教師等專業人士聚焦於最重要職務的機會」，但仍有53%的技能必須由人類執行，例如教室管理、小學教育及特殊教育。

相較下，生成式AI能補強96%的軟件工程技能，軟件工程師只有3%的技能需要由人類執行，例如「更有效益地與企業與非技術群眾溝通」。其他職業部分，生成式AI能補強97%的客服代表技能、擴增59%的收銀人員與銷售人員技能、強化39%的活動經理技能。

Pooja Chhabria表示，AI無疑將改變許多人從事工作的方式，也省下有望以AI生成式AI輔助的時間，「因此，創意思考、領導、高通及確保倫理後果等人類技能，也正變得越來越重要。」

LinkedIn的報告也顯示，技能有望獲生成式AI補強佔比最低的職業，分別為內科醫生（7%）、護理師（6%）、環境健康安全專員（3%）以及油田操作員（1%）。

LinkedIn說，隨着AI自動化許多領域的工作，軟實力能越來越重要，例如美國去年11月來成長最快的技能需求，都與彈性、專業倫理和社會覺察力、以及自我管理有關。

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