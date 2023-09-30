企業高層壓力大常頭痛肚瀉　多攝取2種維生素　心情變好下屬都讚

現代人除了文明病增加，日常工作忙錄到焦頭爛額，一個不注意也容易讓身體健康狀況亮紅燈，「抒發壓力」因此也成為每個人必須注重的學問。台灣中山醫院家醫科主診醫生、營養醫學專家陳欣湄便指出礦物質鎂和維他命C和抗壓其實有高度關聯性。



鎂和維他命C成現代人抗壓寶典？醫生曝實例：不容易發脾氣

醫生陳欣湄於早前在Facebook分享礦物質「鎂」和「維他命C」是現代人抗壓寶典，她表示自己都會建議壓力大的患者多攝取維他命C，曾有大集團高級主管因工作需求頻繁出國，出現偏頭痛、胃氣脹、拉肚子、全身痠痛、失眠等文明病，調理好身體還是會面臨其他健康問題。

因患者症狀與工作壓力成正比，於是陳欣湄決定從「調理抗壓」下手，提供患者高劑量維他命C和鎂，對方壓力減輕後也分享自此之後面臨龐大工作量也比較不容易發脾氣，下屬們為此還分享主管變得很可愛。

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陳欣湄接着解釋，維他命C其實也被稱為「抗壓維他命C」，維他命C在血液、腦內、組織皆不太一樣，特別是腎上腺是維他命C最高的地方，免疫力低、壓力大也會增加身體維生素C損耗，「這意味着維他命C在我們的腎上腺中扮演着非常重要的角色，它幫助促進腎上腺素的合成，進而影響我們對壓力的反應」。

人體無法自主合成維他命C！醫生揭最佳補充劑量：2種情況例外

此外，陳欣湄說明維他命C無法由人體自行合成，因此我們必須多吃富含維他命C的水果，像是石榴、奇異果、草莓等，也可以吃維他命C補充劑，由於維他命C隨補充量上升，吸收率就會跟着下降，陳欣湄建議維他命C保健食品補充可落在500mg即可，但若是身體正在經歷過度耗損，例如剛感染新冠肺炎、長過皮蛇、壓力較大等情況，或是維他命C型態主要為水溶型，身體容易留不住，可以提高補充維他命C、使用溶脂性維他命C等。

陳欣湄最後表示，適時推掉工作、拒絕生活壓力，給身體補充營養素，才是平衡生活壓力的解決之道。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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