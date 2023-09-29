屁股已死掉？OL每天上班坐10小時　腰痠痛求診才知患上死臀綜合症

大陸浙江省一名26歲女子，因腰部不適開始運動健身，不料，連膝蓋也開始疼痛，只好到針灸推拿科就醫。沒想到，醫師接診後發現，女子可能得了「死臀綜合症」。



陸媒報道，該女子是一名室內設計師，每天上班超過10小時，還常常要加班，一整天坐在椅子上的時間和睡覺時間差不多，因此在兩個月前出現腰部不適、久坐就會腰痠的情況。起初以為是缺乏運動，因此開始慢跑健身，卻發現膝蓋也開始疼痛，最後只好找醫師求助。內地針灸推拿科醫師夏煥娟表示，小戴體型偏胖，未婚未孕臀部卻鬆鬆垮垮，了解對方的生活型態後，更加確定可能罹患「死臀綜合症」。

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夏煥娟解釋，人體的臀肌位於臀部，包含臀大肌、臀中肌、臀小肌，其中臀大肌是臀部肌群中最大、力量最強的肌肉，也是伸展髖關節最強有力的肌肉，主要負責腿後伸、外旋髖關節、穩定骶髂關節等。日常生活中的跑、跳、走、蹲、爬樓梯等動作，都需臀部肌肉參與，它們能夠穩定下肢，保護關節、腰椎和膝蓋在運動中免受傷害。

然而，臀大肌是人體體積最大的一塊肌肉，卻非常遲鈍，只要長期久坐、處於長期不工作狀態，臀大肌就會失憶，忘記如何收縮，而臀肌功能減弱時，腰部和膝部的肌肉就會代償，分擔臀肌的工作，長久下來就會造成代償肌肉的勞損，引發腰背部或膝關節疼痛。可以對着鏡子做「過頭深蹲」的姿勢，觀察自己下蹲時是否有膝關節內扣、骨盆前傾、腰椎過度彎曲等狀況，如果有，就得重視病情。

夏煥娟強調，要控制體重，避免給下肢帶來太大壓力；平時不要久坐，盡量每小時起身活動1至3分鐘，拉伸一下臀大肌，不選過低或過軟的椅子。

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