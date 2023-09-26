iPhone 15｜比較各國打工仔花多少人工購買！榜首榜末竟相差41倍

蘋果發表會全新亮相的iPhone 15系列手機已面世。本次iPhone 15亮點除升級動態島外，更採用了Type－C接頭及旗艦款機身改鈦金屬材質，讓人驚艷不已。然而相較於舊款iPhone 14系列，於價格部分因全面漲價，仍令不少果粉捨不得下手。而外國網站《World of Statistics》，近日也分享統計各國人民需要花多少月薪才能買得起iPhone 15 Pro Max 256GB的調查，而結果也讓人非常驚訝。



根據《World of Statistics》針對各國需花一個月薪水的多少百分比才買得起旗艦版iPhone 15 Pro Max 256GB的調查指出，前三名分別為瑞士（20％）、新加坡（24％）、美國（28％），皆僅需花一個月不到30％的薪水便可以入手新款旗艦版iPhone。

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各國買iPhone 15 Pro Max 256GB 月薪花費比例排行

1. 瑞士：20％

2. 新加坡：24％

3. 美國：28％

4. 阿拉伯聯合酋長國：34％

5. 澳洲：35％

6. 丹麥：35％

7. 荷蘭：35％

8. 挪威：37％

9. 加拿大：39％

10. 德國：40％

11. 愛爾蘭：41％

12. 紐西蘭：41％

13. 英國：42％

14. 芬蘭：43％

15. 奧地利：45％

16. 比利時：46％

17. 瑞典：47％

18. 韓國：49％

19. 法國：49％

20. 日本：52％

21. 西班牙：63％

22. 意大利：71％

23. 捷克共和國：75％

24. 波蘭：103％

25. 葡萄牙：112％

26. 中國：119％

27. 匈牙利：128％

28. 馬來西亞：148％

29. 墨西哥：162％

30. 俄羅斯：202％

31. 印度：213％

32. 泰國：220％

33. 巴西：280％

34. 阿根廷：286％

35. 土耳其：292％

36. 印尼：361％

37. 菲律賓：392％

38. 伊朗：397％

39. 委內瑞拉：655％

40. 尼日利亞：754％

41. 巴基斯坦：816％

42. 埃及：821％



於本次統計調查中，雖然沒有列出台灣的數據，但臨近亞洲國家如南韓（49％）、日本（52％），皆需掏出一半的月薪才能購買iPhone 15 Pro Max。而中國更是需花119％，先存超過一個月的薪水才能負擔得起。

而處於末段班的五個國家分別是伊朗（397％）、委內瑞拉（655％）、尼日利亞（754％）、巴基斯坦（816％）和埃及（821％），數據與前段班相差甚大。

貼文曝光後，也引起不少外國網友熱烈討論：

．「上下相差41倍！世界肯定不是一個公平的地方嗎？！」

．「可見這是多麼荒謬」

．「這就是為甚麼大多數美國人使用 iPhone」

．「我猜 iPhone 不適合發展中國家。蘋果應該找到一種方法來補貼其在前 5 位消費者中的國家／地區的價格」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：花月薪幾％才買得起頂規版iPhone 15？各國排行出爐！這國僅花20％，日本要半個月薪水】