科技業主管胃腸2處潰瘍！常與煙酒咖啡為伴　還因一日三餐這樣吃

不少人在冬天容易出現胃痛、吐酸水等不適感。



40歲的科技業主管，平常生活忙碌、壓力大，常常三餐不定時不定量，又常喝咖啡、飲酒抽煙，某天突然感覺上腹不舒服、也沒甚麼胃口，經過一段時間症狀都沒減輕，檢查發現有胃潰瘍與十二指腸潰瘍，並合併幽門桿菌感染；醫生提醒，消化性潰瘍不算罕見，若長期忽略，更可能導致潰瘍出血、胃或十二指腸穿孔或阻塞，應重視平日生活習慣養成，及早預防消化性潰瘍上身。

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根據醫學研究指出，冬季更容易發生消化性潰瘍，台灣聯安預防醫學機構聯安診所超音波室主任楊建華解釋，消化性潰瘍主要指食道、胃、十二指腸的黏膜受胃酸腐蝕產生的黏膜受損，據聯安健檢資料庫統計，2018年至2022年間共32046位有做胃鏡的受檢者發現，有將近10%人患有消化性潰瘍，比例不算低。

消化性潰瘍中，以胃潰瘍與十二指腸潰瘍最為大眾熟悉，然而兩者所產生的症狀與嚴重程度因人而異，大家可透過進食後開始產生疼痛的時間點與身體感受等差異去做初步判斷，楊建華表示，導致消化性潰瘍的原因主要可分為「胃黏膜抵抗力不足」與「胃酸分泌過多、胃蛋白酶分泌過量」兩大內在因素；外在因素則包含飲食習慣不佳、藥物影響、壓力過大以及情緒不穩、幽門桿菌等原因。

至於如何釐清自己的上消化道不適是否為消化性潰瘍造成，楊建華表示，最直接的方法即是胃鏡檢查，透過內視鏡直接確認，如果發現有病灶，也可進行切片篩檢或止血治療。

楊建華提醒，透過內視鏡了解自己腸胃狀況、積極改善現有的消化性潰瘍很重要，但更不要忘記，飲食習慣、生活作息以及壓力狀態皆會影響腸道健康，唯有檢查、調整生活習慣雙管齊下才是不二法門。

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