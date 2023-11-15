返工提神該喝甚麼？茶有助穩定情緒　咖啡可減睡意但過量有反效果

上班來杯咖啡提神是不少人的日常，有時甚至會喝上兩杯加強專注力。不過有來自台灣的營養師坦言，咖啡喝多了恐會造成反效果與不舒服，同時更點出有一項「提神好物」更能取代咖啡且效果還更好，大家不妨可轉換口味試試看。



台灣營養師Patty在「Patty營養師 陪你一起吃」Facebook專頁分享，大家需要打起百分百的精神上班，然而有時不免還是會想要睡覺，究竟應該選擇茶類還是咖啡對於提神較有效果。她分享，咖啡有豐富的咖啡因刺激人體的中樞神經，讓人感到亢奮有精神，其中咖啡結構和「腺苷（疲累訊號之一）」相似，因此可相結合、藉此阻斷疲勞訊號，減少疲倦和睡意。

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不過營養師也提醒，過度飲用咖啡會導致過度的亢奮，還可能導致焦慮、心悸與手抖的情況出現。因此，咖啡每日建議的攝取量還是有上限，也就是不超過300mg、等同兩杯咖啡就有機會過量，不僅無法提神還可能讓身體不舒服。

除了咖啡外，不少人也會聯想到同樣具有咖啡因的「茶類」，不過含量不到咖啡一半、相對也比較不刺激。其中茶類含有的「茶胺酸」可以幫助穩定情緒與安神提升專注力，且「兒茶素」的抗氧化力強，更能減少熬夜產生的自由基。

兩者相比，茶類提神效果勝過咖啡。不過研究也發現，喝咖啡的好處包括心臟可較健康且能降低死亡率，只要「不過量」就是好飲品。同時，營養師Patty也點出含有咖啡因的飲品須特別留意，每日咖啡因攝取量應「不超過300毫克」：

1. 美式咖啡中杯（360ml）：含200mg咖啡因

2. 拿鐵中杯（360ml）：含160-180mg咖啡因

3. 紅茶（240ml）：含50mg咖啡因

4. 綠茶（240ml）：含30mg咖啡因

5. 黑朱古力（100g）：含80mg咖啡因



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