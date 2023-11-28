你比成功人士更不懂何謂失敗？有這4種特徵　註定你是人生失敗者

我們常常談「人生勝利組」是怎樣怎樣，卻忽略了社會上另一批人-「人生失敗組」。



今天半宅職薯就和大家討論，人生失敗組的特徵。

不得志的你，是否都受這些心態困擾呢？（按圖了解）

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失敗一次就被打沉

失敗的人，其實比成功的人在一生中遇到更少失敗，因為失敗的人只需遭遇一次失敗，便已經被打沉，不夠膽再去嘗試。

失敗的人總有一些限制性信念：「我永遠做不到的了。」、「當我對一件事很有期望的時候，結果一定是失望。」、「沒有期望便沒有失望，我再也受不了這些打擊。」

就是這些限制性信念，令這些人不敢再嘗試，結果換來真正的人生失敗。

意見多多，卻袖手旁觀

當你有一個很好的項目，想邀請有志之士加入共創大事的話，失敗的人總會給你很多意見，但卻通常是負面的意見，而這些人的核心思想是：「你這個項目一定會失敗，所以我很聰明地不參與！」

當有一天你的項目成功了，失敗的人通常不能檢討自己為何錯失機會，更會訴諸一些與努力無關的原因：「你只不過是識人。」；「一時的運氣並不代表永遠。」；「你的項目有衰落跡象了，還不快快走人？」

屢戰屢敗，卻無所獲益

另一種失敗的人，並不是袖手旁觀，更是行動派，但卻不能從失敗中獲取教訓。

這種人的特色是，當一件事有失敗跡象，便立即放棄，從不打算更正或者挽救，卻找尋另一個新的希望，填充心理上的缺失。結果就是屢戰屢敗，卻不能從失敗中學習。

因快得慢

失敗的人通常急功近利，急於求成，希望一步登天。但他們的「急」，通常只會換來實際上的「慢」。

如果你告訴失敗的人一個很好的 idea，他自然會問以下問題：「這件事是不是很快賺錢？」；「這件事容易做嗎？」；「這件事很快做到嗎？」……等等。

然後當你告訴這些人，這需要一些時間鑽研和流一些汗水，他們便回答：「這麼麻煩，我有時間才做！」

其實並不是有沒有時間的問題，只是失敗的人急於求成，不能夠立即得到結果，便把事情置諸一角。

結語

看到這裏，你會發現失敗的人，通常不是一件事情或者幾件事情做得失敗，卻是抱著一種失敗的態度。

其實世界上沒有所謂失敗，只有反饋。每一次失敗都是一個學習過程，只要你能夠從當中獲益，而且再接再厲，不斷改進，那麼便不算是失敗了。

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