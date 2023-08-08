願為更好的未來踏出一步嗎？比起獅子山精神　當下香港更需這態度

過往寫過很多文章，圍繞職場文化和社會現象。有網友留言，說我只是提出問題，卻沒有提供解決方法。

今天半宅職薯就發表愚見，分享對於改進職場文化和社會風氣的想法。



香港社會缺乏「匠人精神」

我發現香港職場普遍缺乏「匠人精神」：欠缺對自己有所要求，把事情做到最好，精益求精的精神。

反而更普遍的，是待人以嚴，待己以寬的態度。特別是今時今日資訊透明，大部分人都知道各行各業的軟肋，於是便把自己的權利用到盡，把好處最大化。把對生活、對社會等的不滿發洩在前線人員身上，久而久之形成一種負面情緒的循環，圍繞職場乃至整個社會，揮之不去。

相關文章：9點正式上班 幾點返到公司？訪問5個世代 答案前後相差30分鐘

+ 6

追求成績，追求結果，忽略過程

不知道大家有沒有發現，在學校操行優異，待人有禮的學生，並沒有因此而獲得特別好的對待；反而那些讀書天分較高的學生，卻不管個人品德，都通常會受到老師的寵愛？

近似的情況是，在職場上騎在同事身上上位，挪用同事的付出而演繹成自己功勞的人，卻會被目光鼠寸的上司認為懂得利用群眾，具有領導才能，然後一將功成萬骨枯？

最後演變的結果，就是今天我們所看到的自私自利職場風氣。

有這樣的氣候，才有這樣的衰人

職場和社會上的衰人，並不是全部都天生下流，更有可能是為了適應這個社會而作出轉變。

現在你回憶求學時期的你，有沒有發現真正追求知識的同學，要是不去裝備考試技巧，反而很可能不獲派心儀學系呢？

在職場上，大家又有沒有發現經常厚着面皮，提示顧客要給他「五星」的服務員，最後獲得「五星」的機會卻竟比默默耕耘，盡心做好工作的人員為高呢？

香港的職場是採用扣分制的：無論你做得多好，總會有可能得到負評。凡事只有批評，沒有讚美。你為客人做多一步嗎？那麼客人便會要求多一步，但又非常吝嗇讚美的功夫。就此而言，「匠人精神」在實際環境的確多餘。

校長和老闆可以做甚麼？

在社會上最有能力孕育「匠人精神」的人，就是學校的校長和企業的老闆。

對知識有所渴求，待人真摯有禮，尊敬同學師長的學生，應該獲得表揚；願意為組織和客人著想，不介意做多一點、默默耕耘、支持同事的員工，應該獲得更好待遇。

個人層面可以怎樣做？

首先要拋開埋怨心理：家境不好沒有補習老師，上課更加要留心；學業或工作表現未如理想，需要的是反省而不是安慰；富二代同輩上位比你快，那麼便學習他的父親（富一代）是怎樣打出江山......總之，要求今天的自己比昨天的自己做得更加好。

結語

在這裏我想引述一位朋友的經歷：朋友在二十幾歲時，事業正當旭日初升，有大好前途業等着他。有一次他對直屬上司說：「我還很年輕，不怕辛苦，我最需要的是工作上的機會！」

這位心胸狹窄的上司，於是便在一年的時間讓朋友嘗盡苦頭，然後在他的評核報告寫死他。對着不堪入目的評語，朋友心想：「公司放棄我，不代表我要放棄自己」。最後朋友轉換跑道，創出另一片天。

不給自己藉口，不怨天尤人，為自己的行為和思想負責，努力做到最好的態度，最後一定會帶給你意想不到的人生！

【延伸閱讀，更多年輕打工仔工作心態分析】

年輕人心態果真出了事？00後老闆分享經歷 嘆3個月炒了3位00後

+ 13

解僱｜究竟發生過甚麼事？她入職10天落力工作 竟惹老細不滿被炒