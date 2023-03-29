為公司捱生捱死　升職的竟是同事？不懂3大職場道理你怎怨也沒用

踏入社會後，工作場域就是每個人最重要的學習環境，以往我們透過「努力」在學校獲取好成績、好文憑，藉此爭取進入相對優秀企業的門票。不過，很多人出了社會打滾幾年後才赫然發現，原來在職場上「努力」和「能力」根本就不是最重要的。



快跟着《DailyView網路溫度計》一起來看看，在強敵環伺、競爭激烈，攻防程度比《後宮甄嬛傳》有過之而無不及的職場中，有哪些比努力更加重要的事吧！

不是鼓勵大家不努力工作，就是提醒大家，努力之餘，也要多懂一點職場生存道理啊！（按圖了解）

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踏入社會後，工作場域就是每個人最重要的學習環境，以往我們透過「努力」在學校獲取好成績、好文憑，藉此爭取進入相對優秀企業的門票。不過，很多人出了社會打滾幾年後才赫然發現，原來在職場上「努力」和「能力」根本就不是最重要的。許多既無才幹又無付出、出錯只會將責任推卸到同事身上的「職場蟑螂」，也能靠着他們獨有的生存技能平安度日，甚至平步青雲。

在職場上比努力更重要的事1｜高情商大於高智商

想在步步為營的職場中安然生存，搞定人際關係絕對是不可缺少的一環！你一定曾遇過工作能力出眾但卻不擅與人交際的同事，他們經常過於重視自己的原則、為自己能力感到十分自信，在言談中透出一份傲氣，同時常直接而不留情面地指正別人的錯誤。也就是說，他們可能在過度努力的同時，忽略了其他人的感受，自己一個人拼了命地努力往前衝，卻沒發現其他人在後面苦苦追趕，也許已經快追不上了。

他們忘記了人與人之間的相處需要多一份圓融並彼此尊重，才不至於在工作上單打獨鬥，失去了擁有給力的工作夥伴的機會，一不小心還容易得罪上司，與升官加薪契機擦身而過。所以，「高情商」絕對是你在職涯中必修的一項重要學分，畢竟想要成功「做事和做人缺一不可」。

在職場上比努力更重要的事2｜獨立思考，勇敢說不

我們從小就聽爸爸媽媽、聽老師、聽朋友的話長大，一不小心就習慣了聽從他人意見的生活方式，忘記獨立思考的能力，但這樣的習慣到了職場上可不行！我們都期待身旁的同事會是能在工作中主動提出實際建議、一起解決問題，而不是被動又毫無主見、只會一個口令一個動作的人。因此，訓練自己獨立思考，在工作挑戰中主動找到突破口就相當重要。

除此之外，還有另一項延伸技能也千萬不能放棄，就是「勇於拒絕、勇敢說不」，面對不合理的工作內容要有拒絕並提出調整方案的能力，亦或是面對同事厚臉皮的請求要勇敢說不，避免代辦事項忙不完，還淪為職場濫好人。

在職場上比努力更重要的事3｜慎防偽君子

「你是來工作，不是來交朋友的」這句話想必所有社畜們都曾聽過吧！雖然職場上不全然只有勾心鬥角，也有很多人能交到志同道合的朋友，但辦公室畢竟還是一個競爭環境，多一分謹慎、防人之心還是必須的。

職場上的攻防進退時有耳聞，多數人都勸我們要懂得防範小人，但明槍易躲暗箭難防，目標明確的職場小人不是最大對手，真正不能輕忽的隱憂是平常和你吃飯打屁、關係親近的同事，說不定人家一轉身就變成在你背上捅刀的偽君子。

因此和同事們相處時別忘了替自己留一道防線，努力工作之外更別忘了留一份心眼，因為你永遠不知道交付出去的真心，是否會成為被他人利用的弱點，遭到無情背叛？

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